Экономика

22:37 26.12.2020

"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

1 мин читать
"Нафтогаз" повысил цену на газ для бытовых потребителей

НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену газа для бытовых клиентов на 14% в январе.

"Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа "Лунный" составляет 7,22 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - говорится в сообщении, на официальном сайте НАК "Нафтогаз Украины" в субботу вечером

В декабре текущего года цена составляла 6,33 грн.

"Изменения цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков" – подытожили в сообщении.

Теги: #нафтогаз #украина #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 27.12.2020
В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки еще 32 человека заболели COVID-19 – командование Медсил

08:29 27.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 6 113 случаев инфицирования COVID-19, выздоровело 6 621 человек – Степанов

07:38 27.12.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

04:23 27.12.2020
На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

На Львовщине полицейские установили личности подростков, причастных к жестокому обращению с животными.

22:01 26.12.2020
На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

На рейдовом буксире "Яны Капу", захваченном российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года завершен ремонт

21:09 26.12.2020
Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

Гетманцев высказался за полный локдаун с остановкой транспорта

18:49 26.12.2020
В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

В 2021 год заходим с прогнозом роста экономики на 5% - Шмыгаль

08:20 26.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 7709 случаев инфицирования Covid-19

В Украине за сутки зафиксировали 7709 случаев инфицирования Covid-19

08:03 26.12.2020
В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

07:50 26.12.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 28,39 грн/$1

Глава Минэнерго считает несовершенным украинское антимонопольное законодательство

"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Инновации и цифровая трансформация станут приоритетными направлениями развития для ДТЭК в ближайшее десятилетие

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

Блокировка законопроекта №4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

Блокировка законопроекта 4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

Зеленский ожидает подъем в экономике в 2021 году: небольшой, но будет

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 28,39 грн/$1

Киевсовет поддержал Программу экономического и социального развития Киева на 2021-23гг

Цена газа Газпрома для Беларуси на 2021г "практически на уровне 2020"

Украина за 11 мес. снизила потребление электроэнергии на 3,6%

"Укрпошта" будет доставлять пенсии в январе и феврале по тарифу 2020 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА