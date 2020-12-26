Экономика

18:40 26.12.2020

Инновации и цифровая трансформация станут приоритетными направлениями развития для ДТЭК в ближайшее десятилетие

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Инновации и цифровая трансформация станут приоритетными направлениями развития для ДТЭК в ближайшее десятилетие

Инновации и цифровые технологии позволят осуществить трансформацию энергетического сектора Украины и успешно интегрироваться в новые мировые экономические процессы. Именно поэтому эти направления развития будут приоритетными для ДТЭК в ближайшие десятилетия. Об этом речь шла в рамках организованного ДТЭК круглого стола "Энергетическая трансформация", в котором приняли участие руководители направлений инноваций, цифровой трансформации и технологий компании. "Современная энергетика невозможна без новых технологий. Инновации – это о том, чтобы всегда быть на шаг впереди, чтобы оставаться лидером. Эту нашу философию мы отобразили в трех горизонтах инноваций, которые являются по сути нашим road map в период трансформации компании", – подчеркнул директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе. По его словам, горизонт один – это поиск инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности, экономичности и экологичности уже существующих бизнесов компании.

"В горизонте два, который предусматривает поиск решений для адаптации к изменениям в энергетике, мы запустили совместный с Honeywell проект по строительству первой в Украине промышленной системы накопления энергии. Также в рамках этого горизонта мы работаем над решениями в сфере водородных технологий. В частности, начинаем разрабатывать водородную стратегию ДТЭК, а также намерены реализовать локальный пилотный водородный проект", – подчеркнул Э. Вольпе.

Третий горизонт, по словам директора по инновациям ДТЭК, предвидит создание новых бизнесов и бизнес-моделей, не связанных с энергетикой. "То есть это любое направление, в котором мы увидим для себя возможности", – сказал Э. Вольпе.

Ранее во время презентации новой стратегии ДТЭК 2030 генеральный директор компании Максим Тимченко отметил, что одним из таких бизнесов может стать развитие телемедицины.

"Наши возможности и доступ к нашим потребителям, которых у нас около 10 млн, позволяют внедрять новые сервисы, например, телемедицину", – сказал Тимченко.  

Как подчеркнул руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка, глобальная цель ДТЭК – это трансформироваться в цифровое предприятие, где люди и технологии эффективно сотрудничают, работают новые бизнес-модели и процессы, сформированы цифровая культура и сотрудники открыты к новому и готовы экспериментировать.

"Мы верим, что это возможно уже в перспективе 2025+ года", – сказал он.

По словам Осыки, цифровая трансформация позволит ДТЭК повысить операционную эффективность, гибкость и управляемость бизнеса, безопасность производства и усилит понимание рынка и связи с клиентами. "Первая волна цифровизации, которая началась в 2019 году и охватила шахты, ТЭС, сети, логистику и HR, принесла только экономический эффект в размере 230 млн гривен", – отметил Осыка.

По словам технического директора ДТЭК Филиппа Лекебуша, инновации и цифровизация неотделимы от культуры и того, как работает ДТЭК. Именно они помогают компании разрабатывать эффективные решения и преодолевать многие проблемы, добавил он.

"ДТЭК не только следует технологическим трендам, но и фактически готов формировать новую инновационную и цифровую культуру, которая в более широком масштабе может оказать положительное влияние на будущее всей страны. Мы должны постоянно работать над трансформацией, ведь весь мир и все компании ежедневно изменяются и совершенствуются. Конечно, трансформация несет риски и неопределенность, но главное – не бояться будущего, его надо формировать", – подчеркнул Лекебуш.

Глава Консультационного Совета ДТЭК Йохан Бастин акцентировал внимание, что технологические инновации продолжают быть необходимой составляющей энергетического перехода.

"Инновации – это не просто технологии, они должны присутствовать в корпоративной культуре, в стратегии, в противодействии изменениям климата, обеспечении безопасности труда сотрудников. Все это вписано в ESG стратегию ДТЭК, которая была принята в прошлом году", – отметил Бастин.

Теги: #инновации #дтэк #технологии #тимченко #энергетика
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