Экономика

17:25 25.12.2020

Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

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Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") опровергает информацию о том, что за проезд по дорогам, построенным и отремонтированным в рамках программы "Большое строительство", будет взиматься плата.
"Сейчас в социальных сетях распространяется информация о том, что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках "Большого строительства", вскоре станут платными. Но это не так. Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными", - подчеркивают в "Укравтодоре".
В Госагентстве автодорог напомнили, что 23 декабря 2020 года на заседании правительства было утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд исключительно по тем дорогам, которые построены в рамках концессии.
 "В Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть ни одна из дорог "Большого строительства" в этом году не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине", - подчеркивают в "Укравтодоре".
В Госагентстве автодорог также отметили, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.
Кроме того, в ноябре "Укравтодор" совместно с IFC (Всемирный банк) и Министерством инфраструктуры Украины презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, в рамках которой на первом этапе планируется передать инвесторам шесть пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.
"На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из Государственного дорожного фонда. Мы понимаем сложность и инновационность этой темы, мало известной украинским лидерам мнений и журналистам, поэтому с удовольствием предоставим подробные комментарии по этому поводу", - отмечают в "Укравтодоре".

Теги: #транспорт #укравтодор #дороги
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