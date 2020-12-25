Блокировка законопроекта №4065 вносит новый виток неопределенности для бизнеса - мнение

Регистрация проекта постановления об отмене принятия во втором чтении законопроекта 4065 запускает новый виток неопределенности для бизнеса, полагает руководитель налогово-юридического департамента "Делойт" в Украине Александр Черинько.

“Закон долгожданный, потому что он вносит поправки в принятый в мае закон 466-IX, который, в свою очередь, хоть и учитывал международные тенденции, но в некоторых аспектах был излишне фискальным и не давал бизнесу необходимого времени на подготовку к новым правилам. И вот когда у нас появилась возможность хотя бы частично исправить ситуацию, мы столкнулись с регистрацией постановления об отмене закона, которая запускает новый виток неопределенности для бизнеса, что явно идет не на пользу стране”, - прокомментировал агентству “Интерфакс-Украина” Черинько.

Он допускает, что новые правила вступят в силу, несмотря на регистрацию проекта постановления.

“Мы не ожидаем, что постановление об отмене будет удовлетворено – скорее всего, основные изменения вступят в силу согласно закону 1 января, хотя официальная его публикация, вероятно, состоится позже - после того, как парламент рассмотрит проект постановления об отмене голосования”, - указал эксперт.

Принятый во втором чтении законопроект 4065 переносит срок вступления в силу правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК) с 2021-го на 2022 год (первым отчетным периодом для КИК будет 2022 год), а также вносит ряд других изменений в Налоговый кодекс Украины, поясняют в "Делойт".

"При этом, что касается налогообложения КИК, в 2022-2023 отчетных годах введут так называемый "переходный период": не будут применяться штрафные санкции и пеня за нарушение при определении и исчислении прибыли, а также минимальная доля владения в иностранной компании для признания лица контроллером КИК будет составлять 25% (с 2024 года – 10%), если 50% или более такой компании обладают резиденты Украины", – отметил Черинько.

Законопроект 4065 устраняет противоречия в статьях по ликвидации иностранных юридических лиц или образований без статуса юридического лица без последствий для налогообложения НДФЛ, созданных законами №466-IX и 786-IX.

“Есть разночтения относительно применимости военного сбора к доходам от ликвидации компаний. Ряд экспертов считает, что согласно закону, данный налог упраздняется, по мнению других - этого не происходит. Имеет смысл дождаться публикации официального текста для окончательного прояснения данного вопроса”, - добавил эксперт.

Ранее предполагалось, что такие доходы от ликвидации будут освобождены как от НДФЛ, так и от военного сбора.

Для получения освобождения от НДФЛ, как и прежде, ликвидация должна быть начата не раньше 1 января 2020 года и завершена не позже 31 декабря 2021 года. При этом появилось принципиально новое условие, соблюдение которого необходимо для получения освобождения от НДФЛ доходов от ликвидации, а именно: иностранное юридическое лицо/образование, которое ликвидируется, должно быть создано/зарегистрировано не позже 23 мая 2020, поясняют в "Делойт".

Кроме того, закон регулирует ряд других важных вопросов, например, продажу украинских компаний между нерезидентами.

"Эти операции должны были облагаться налогом уже с 1 июля этого года, к чему бизнес не был бы готов. Теперь это переносится на 2021 год", – комментирует партнер "Делойт".

Также переносится действие обновленных правил постоянных представительств иностранных компаний: они уже фактически начали действовать с 23 мая 2020 года, однако закон переносит их действие на 1 января 2021 года.

Установлено, что на период с 23 мая по 31 декабря 2020 года должна действовать предыдущая (до закона №466-IX) редакция соответствующих статей Налогового кодекса об определении и налогообложении таких представительств", – пояснил Черинько.

"Закон №466-IX установил полностью новую методику расчета налогов для постоянных представительств. Бизнес испытывал сложности и не мог разобраться, как рассчитывать их за второй и третий квартал отчетного года. Теперь сроки вступления в силу этих методик переносятся. Конечно, было бы проще изначально предусмотреть переходной период", – рассказал Черинько.

Он также добавил, что большую обеспокоенность бизнеса вызывала норма закона №466-IX о деловой цели.

"Эта норма предполагала следующее: если налоговый орган утверждает и доказывает, что у операции нет деловой цели (у любой операции нерезидентов – приобретение товаров или выплата роялти), то такая операция не учитывается для налогообложения. То есть компания «теряет» расходы. Бизнес опасается, что налоговая может подойти к этой концепции агрессивно", – отмечает эксперт.

Однако законопроект 4065 переносит применение деловой цели на 2022 год и сужает ее до операций с компаниями из низконалоговых юрисдикций и выплате роялти, пояснил он. Но, по словам эксперта, проблема для этих видов операций все равно остается.

В документации по трансфертному ценообразованию (ТЦО) сохраняется необходимость обосновывать деловую цель фактически по всем контролируемым операциям (КО).

"Несмотря на некоторое сужение сферы применения нормы про деловую цель, замешательство все равно остается, и неясно, как новые нормы будут применяться на практике и как их будут трактовать налоговые органы", – добавил Черинько.