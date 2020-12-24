Украина за 11 мес. снизила потребление электроэнергии на 3,6%
Потребление электроэнергии в Украине в январе-ноябре 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 3,6% (на 4 млрд 916,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 131 млрд 304,8 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 11 месяцев сократилось на 3,2% (на 3 млрд 455,6 млн кВт-ч) – до 105,864 млрд кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 4,6% – до 44 млрд 768,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 24 млрд 766,7 млн кВт-ч (-6,4% к январю-ноябрю-2019), топливная – 2 млрд 928,2 млн кВт-ч (-5,6%), машиностроительная – 2 млрд 790,6 млн кВт-ч (-16,5%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 792,1 млн кВт-ч (+11,7%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 952,5 млн кВт-ч (-3,7%), строительных материалов – 2 млрд 116,1 млн кВт-ч (+1,9%), другие – 4 млрд 422,1 млн кВт-ч (+4,1%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 410,6 млн кВт-ч (+0,2%), транспортные – 5 млрд 103,4 млн кВт-ч (-14,5%), строительные – 831,2 млн кВт-ч (-4%).
Население страны потребило 32 млрд 582,8 млн кВт-ч (+2,4%), коммунально-бытовые потребители – 12 млрд 718,5 млн кВт-ч (-6,7%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 449,4 млн кВт-ч (-3,9%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 11 месяцев снизилась с 42,9% до 42,3%, а доля населения увеличилась с 29,1% до 30,8%.
В ноябре-2020 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 2,1% (на 271,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 13,345 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – снизилось на 0,4% (на 45,9 млн кВт-ч), до 10 млрд 186,9 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-ноябре 2019 и 2020 гг.:
|Категории потребителей
|11 мес-19
|11 мес-20
|изм.
|изм.
|11 мес-19
|11 мес-20
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|136 221,4
|131 304,8
|-4 916,6
|-3,6
|Потребление э/э (нетто)
|109 319,7
|105 864,0
|-3 455,6
|-3,2
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|46 914,3
|44 768,2
|-2 146,1
|-4,6
|42,9
|42,3
|в том числе:
|- металлургическая
|26 460,1
|24 766,7
|-1 693,3
|-6,4
|24,2
|23,4
|- топливная
|3 101,8
|2 928,2
|-173,6
|-5,6
|2,8
|2,8
|- машиностроительная
|3 340,8
|2 790,6
|-550,3
|-16,5
|3,1
|2,6
|- химическая и нефтехимическая
|3 396,3
|3 792,1
|395,8
|11,7
|3,1
|3,6
|- пищевая и перерабатывающая
|4 103,6
|3 952,5
|-151,1
|-3,7
|3,8
|3,7
|- строительных материалов
|2 082,7
|2 116,1
|33,4
|1,6
|1,9
|2,0
|- другая
|4 429,1
|4 422,1
|-7,0
|-0,2
|4,1
|4,2
|2. Сельхозпотребители
|3 403,4
|3 410,6
|7,2
|0,2
|3,1
|3,2
|3. Транспорт
|5 967,7
|5 103,4
|-864,3
|-14,5
|5,5
|4,8
|4. Строительство
|865,7
|831,2
|-34,6
|-4,0
|0,8
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|13 629,2
|12 718,5
|-910,7
|-6,7
|12,5
|12,0
|6. Другие непромышленные потребители
|6 714,5
|6 449,4
|-265,1
|-3,9
|6,1
|6,1
|7. Население
|31 824,8
|32 582,8
|758,0
|2,4
|29,1
|30,8
Данные: Минэнерго