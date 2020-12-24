Украина за 11 мес. снизила потребление электроэнергии на 3,6%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-ноябре 2020 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 3,6% (на 4 млрд 916,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 131 млрд 304,8 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 11 месяцев сократилось на 3,2% (на 3 млрд 455,6 млн кВт-ч) – до 105,864 млрд кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 4,6% – до 44 млрд 768,2 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 24 млрд 766,7 млн кВт-ч (-6,4% к январю-ноябрю-2019), топливная – 2 млрд 928,2 млн кВт-ч (-5,6%), машиностроительная – 2 млрд 790,6 млн кВт-ч (-16,5%), химическая и нефтехимическая – 3 млрд 792,1 млн кВт-ч (+11,7%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 952,5 млн кВт-ч (-3,7%), строительных материалов – 2 млрд 116,1 млн кВт-ч (+1,9%), другие – 4 млрд 422,1 млн кВт-ч (+4,1%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 410,6 млн кВт-ч (+0,2%), транспортные – 5 млрд 103,4 млн кВт-ч (-14,5%), строительные – 831,2 млн кВт-ч (-4%).

Население страны потребило 32 млрд 582,8 млн кВт-ч (+2,4%), коммунально-бытовые потребители – 12 млрд 718,5 млн кВт-ч (-6,7%), другие непромышленные потребители – 6 млрд 449,4 млн кВт-ч (-3,9%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам 11 месяцев снизилась с 42,9% до 42,3%, а доля населения увеличилась с 29,1% до 30,8%.

В ноябре-2020 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 2,1% (на 271,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года – до 13,345 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – снизилось на 0,4% (на 45,9 млн кВт-ч), до 10 млрд 186,9 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2019 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2% (на 2 млрд 995,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 150 млрд 218,8 млн кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1,7% (на 2,067 млрд кВт-ч), до 120 млрд 76,5 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-ноябре 2019 и 2020 гг.:

Категории потребителей 11 мес-19 11 мес-20 изм. изм. 11 мес-19 11 мес-20 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 136 221,4 131 304,8 -4 916,6 -3,6 Потребление э/э (нетто) 109 319,7 105 864,0 -3 455,6 -3,2 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 46 914,3 44 768,2 -2 146,1 -4,6 42,9 42,3 в том числе: - металлургическая 26 460,1 24 766,7 -1 693,3 -6,4 24,2 23,4 - топливная 3 101,8 2 928,2 -173,6 -5,6 2,8 2,8 - машиностроительная 3 340,8 2 790,6 -550,3 -16,5 3,1 2,6 - химическая и нефтехимическая 3 396,3 3 792,1 395,8 11,7 3,1 3,6 - пищевая и перерабатывающая 4 103,6 3 952,5 -151,1 -3,7 3,8 3,7 - строительных материалов 2 082,7 2 116,1 33,4 1,6 1,9 2,0 - другая 4 429,1 4 422,1 -7,0 -0,2 4,1 4,2 2. Сельхозпотребители 3 403,4 3 410,6 7,2 0,2 3,1 3,2 3. Транспорт 5 967,7 5 103,4 -864,3 -14,5 5,5 4,8 4. Строительство 865,7 831,2 -34,6 -4,0 0,8 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 13 629,2 12 718,5 -910,7 -6,7 12,5 12,0 6. Другие непромышленные потребители 6 714,5 6 449,4 -265,1 -3,9 6,1 6,1 7. Население 31 824,8 32 582,8 758,0 2,4 29,1 30,8

Данные: Минэнерго