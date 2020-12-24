Экономика

17:02 24.12.2020

Две украинские компании начали реализацию проектов по строительству дата-центров общей мощностью 1,4 ГВт в Херсонской области

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Две украинские компании начали реализацию проектов по строительству дата-центров общей мощностью 1,4 ГВт в Херсонской области

Две украинские компании "H2" и "Дайналайн Констракшн" получили от НЭК "Укрэнерго" технические условия на присоединение к сети дата-центров мощностью по 700 МВт каждый, сообщил и.о. члена правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт.

"Сейчас они занимаются отводом земли, проектированием (…) Думаю, следующий год будет активным относительно строительства, по крайней мере, одного из них", – сказал он на официальном открытии ЛЭП 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг.

По словам Брехта, дата-центры планируется подсоединить к подстанции (ПС) 750 кВ "Каховская".

Брехт отметил, что к марту компании должны подготовить проектную документацию по присоединению.

"Это единственные пока проекты в Украине. Можно сказать, первый шаг к реализации инициативы по строительству дата-центов", – отметил Брехт.

Как сообщалось, в конце августа "Энергоатом" и компания "Н2" подписали меморандум о сотрудничестве относительно строительства возле Запорожской АЭС вычислительного дата-центра с объемом инвестиций $700 млн, который должен стать одним из крупнейшиых в Европе. Тогда же ЧАО "Укргидроэнерго" сообщило о подписании меморандума о сотрудничестве с ООО "Н2" при строительстве завода электролизного производства водорода.

Бенефициаром ООО "Н2" (Киев), с уставным капиталом 1 тыс. грн, до 8 августа 2020 года был указан Вадим Чижиковский, на сегодня – ЧАО "Компания по управлению активами "Славутич-Инвест" (Запорожье).

Бенефициарами ООО "Дайналайн Констракшн" (Киев) являются Сергей Титов и Олег Крот.

Теги: #укрэнерго #запорожская_аэс #дата_центр #лэп
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