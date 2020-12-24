Экономика

16:59 24.12.2020

Исполняющим обязанности министра следует законодательно разрешить подписывать приказы министерств – глава Минэнерго

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Исполняющим обязанности министра следует законодательно разрешить подписывать приказы министерств – глава Минэнерго

Врио министра энергетики Юрий Витренко считает необходимым расширить управленческие полномочия исполняющих обязанности министра, которые в настоящее время не имеют права подписывать приказы возглавляемых ведомств.

"Я не могу подписать приказ министерства. Это ситуация, которая требует разрешения, это не есть нормально. Особенно учитывая, что в министерстве энергетики и до этого не было постоянного министра. Без меня была такая же проблема. Жизнь устроена так, что в министерстве есть исполняющий обязанности на период отсутствия министра. И сделать так, что исполняющий обязанности не может подписывать приказы министерства, – это не есть нормально", ‒ заявил Юрий Витренко на Радио НВ.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании 21 декабря назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики и исполняющим обязанности министра.

Теги: #минэнерго #витренко
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