"Эпицентр К" открывает новый ТЦ со "Студией интерьеров" в Запорожье

ООО "Эпицентр К" (Киев) планирует 26 декабря открыть новый торговый центр (ТЦ) по ул.Ореховское шоссе, 27 в Запорожье с концептуальными магазинами и центром выдачи заказов, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, площадь объекта составляет 23,3 тыс. кв. м, на территории также размещен паркинг на 312 машиномест.

"На площади 23,3 тыс. кв. м "Эпицентр" представил все новые концептуальные магазины, а некоторые концепты покупатели сети увидят впервые. В частности, в Запорожье откроется новая "Студия интерьеров", где будут представлены стилистические решения для декорирования комнат. Также впервые покупателям будет представлена коллаборация двух торговых отделов: "Деко" и "Центра мебели", что позволит клиентам выбирать товары в едином интерьерном решении", – говорится в пресс-релизе.

ТЦ также включает отделы "Товары для отдыха", FOOD Market, "Аптека 100+", товары для детей E.PIC, центр техники "ЦЕ ТЕ", "Студия света", "Керамика Центр", магазин спорттоваров Intersport и др.

Кроме того, объект в Запорожье был построен с использованием вторичного металлического каркаса с демонтированного ТЦ в Харькове.

Открытие ТЦ создаст 370 новых рабочих мест, отмечается в сообщении.

Первый ТЦ "Эпицентр" в Запорожье был открыт в 2010 году. Новый объект станет вторым торговым центром сети в городе.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на август 2020 года сеть насчитывает 62 ТЦ в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.