Экономика

15:45 24.12.2020

"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

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"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

ПАО "Мотор Сич" в четверг на своем летно-испытательном комплексе начало летные испытания композитных лопастей для вертолетов Ми-8 и металлических - для Ми-24 украинского производства.

"Это значимое событие для Украины, ведь она вошла в пятерку государств мира, производящих лопасти для тяжелых вертолетов! А это значит, мы имеем новые возможности для украинской армейской авиации и перспективы для развития экспортных рынков", – прокомментировал это событие на своей странице в Facebook вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский из Запорожья.

По его словам, для организации производства запорожские авиастроители приобрели уникальное высокотехнологичное оборудование, аналогов которому нет на территории Украины, а также был подготовлен персонал для работы с ним.

Как уточнило местное издание sky.zp.ua, с созданием лопастей "Мотор Сич" смогла завершить полный цикл изготовления вертолетов. Всего планируется запустить в серийное производство порядка 60 комплектов лопастей в год, а в 2021 году в ходе пилотного проекта — 20.

"Каждый комплект лопастей производится под определенную весовую характеристику вертолетов. Мы говорим сегодня преимущественно о тяжелых вертолетах. Лопасти для них выпускали раньше только США, Россия и Китай. Сектор тяжелых вертолетов занимает 17% от общего числа выпускаемых вертолетов, и это достаточно большой показатель", — приводит издание слова президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

На событии присутствовал помимо Уруского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, все вертолеты МИ-24, а это 4 бригады армейской авиации, ждут этих лопастей. "Вертолеты и пилоты у нас были, а вот лопастей раньше не было. Сегодня мы увидели первые вертолеты с украинскими лопастями, которые поднялись в воздух. У нас уже есть планы совместно с ПАО "Мотор Сич", и мы надеемся, что уже в 2021 году нам удастся серьезно поднять парк боевых вертолетов", — цитирует главнокомандующего sky.zp.ua.

Государственные испытания запланированы на 2021 год – оценку будет проводить Государственный институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники, а также Минобороны, после чего будет принято решение о серийном производстве.

Представители предприятия отметили, что параллельно работают над созданием легких вертолетов, созданных преимущественно из композитных материалов полностью с украинскими комплектующими.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.

Теги: #вертолеты #мотор_сич #уруский #испытания
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