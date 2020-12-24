Запуск ВЛ 750кВ "ЗАЭС - Каховская" открывает перспективы импорта э/э в Румынию в рамках ЕNTSO-E – премьер

Запуск воздушной линии (ВЛ) 750кВ "Запорожская АЭС- Каховская" открывает новые возможности и перспективы для атомной энергетики, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это один из самых крупных и мощных объектов энергетики, открытых в последнее время, который открывает возможность ЗАЭС работать на полную установленную мощность в 6 тыс. МВт. И это произойдет уже со следующего месяца", – сказал Шмыгаль на официальном открытии ВЛ 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг.

Он отметил, что Запорожская АЭС оставалась последней атомной станцией, которая имела запертую мощность, добавив, что теперь вся атомка имеет возможность работать в полную силу.

Кроме того, позитивным эффектом от открытия станции он назвал получение альтернативного источника энергоснабжения юга Украины и открытие возможностей для импорта э/э в Румынию после интеграции в ENTSO-E.

В целом он охарактеризовал строительство ВЛ как крупный международный проект, поскольку он финансировался за счет средств Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), а к его реализации были привлечены как украинские, так и иностранные подрядчики.

При этом он обратил внимание, что в проекте принимало участие очень много украинских производителей.

Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" официально открыла на Запорожской АЭС свою часть открытого распределительного устройства (ОРУ), являющееся частью воздушной линии (ВЛ) 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" протяженностью 186 км. По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, затраты НАЭК на строительство распределительного устройства, которое осуществлялось на протяжении трех лет, составили 800 млн грн.

В компании напомнили, что реализация инвестиционного проекта стала возможным благодаря совместным усилиям НАЭК "Энергоатом" и НЭК "Укрэнерго".

Так, в конце ноября "Укрэнерго" завершило строительство и включило в рабочее напряжение свою часть ВЛ электропередач 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская". НЭК свою часть ВЛ реализовала за счёт кредитных средств в размере EUR195 млн.

Строительство ВЛ 750 кВ ЗАЭС - Каховская с ПС 750 кВ "Каховская" является первым элементом сооружения южной высоковольтной магистрали 750 кВ и предполагает дальнейшее строительство ЛЭП 750 кВ "Каховская – Приморская" с ПС 750 кВ "Приморская", а также ВЛ 750 кВ "Южноукраинская АЭС – Приморская". Сама ПС 750 кВ "Приморская" станет новым опорным источником питания в Одесской области.

При этом, строительство ПС "Приморская" предусматривает сооружение крыла ВЛ 400 кВ "Приморская - Исакча (Румыния)", что является проектом общего интереса (PMI - Project of mutual interest) Европейского Энергетического Сообщества. Реализация этого общего проекта позволит увеличить мощность интерконнектора между Украиной и Румынией до 1000-1200 МВт после 2026 года.