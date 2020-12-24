"JTI Украина" прекращает продажу е-сигарет Logic Compact в Украине

Табачная компания "JTI Украина" прекращает продажу электронных сигарет Logic Compact из-за отсутствия прогнозированного ранее роста объемов категории электронных сигарет в Украине.

"JTI Украина" решила прекратить продажи продукции Logic Compact на потребительском рынке Украины. Этот шаг вызван отсутствием прогнозируемого роста общего объема категории электронных испарителей в Украине", - сообщила компания на своем сайте.

Согласно сообщению, сменные картриджи для Logic Compact перестанут продаваться с 1 января 2021 года, что совпадает со вступлением в силу ряда изменений закона №466-ІХ, в частности, предусматривающих рост акцизов на табачные изделия электронного нагрева (ТИЭНы) на 320% с 2021 года.

Как сообщалось, в ходе обсуждения законопроекта №4065, с изменениями в налоговый закон №466-ІХ народные депутаты отказались поддержать поправку о смягчении вышеупомянутой нормы и повышения акцизов на ТИЭНы до 200% в 2021 году с последующим ростом ставки на 30% в год вместо одноразового повышения на 320%.