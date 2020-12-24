Экономика

15:35 24.12.2020

"JTI Украина" прекращает продажу е-сигарет Logic Compact в Украине

1 мин читать
"JTI Украина" прекращает продажу е-сигарет Logic Compact в Украине

Табачная компания "JTI Украина" прекращает продажу электронных сигарет Logic Compact из-за отсутствия прогнозированного ранее роста объемов категории электронных сигарет в Украине.

"JTI Украина" решила прекратить продажи продукции Logic Compact на потребительском рынке Украины. Этот шаг вызван отсутствием прогнозируемого роста общего объема категории электронных испарителей в Украине", - сообщила компания на своем сайте.

Согласно сообщению, сменные картриджи для Logic Compact перестанут продаваться с 1 января 2021 года, что совпадает со вступлением в силу ряда изменений закона №466-ІХ, в частности, предусматривающих рост акцизов на табачные изделия электронного нагрева (ТИЭНы) на 320% с 2021 года.

Как сообщалось, в ходе обсуждения законопроекта №4065, с изменениями в налоговый закон №466-ІХ народные депутаты отказались поддержать поправку о смягчении вышеупомянутой нормы и повышения акцизов на ТИЭНы до 200% в 2021 году с последующим ростом ставки на 30% в год вместо одноразового повышения на 320%.

Теги: #продажи #jti #сигареты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 23.12.2020
Корпорация "Эталон" в 2020г. увеличила выпуск транспортных средств на 4%

Корпорация "Эталон" в 2020г. увеличила выпуск транспортных средств на 4%

19:35 18.12.2020
Интерфакс-Украина и компания DnB открыли вакансию менеджера по маркетингу и продажам

Интерфакс-Украина и компания DnB открыли вакансию менеджера по маркетингу и продажам

13:45 18.12.2020
"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

"Укрзализныця" в 2021 намерена нарастить продажи металлолома

11:19 11.12.2020
На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет

На границе с Венгрией задержан дипломат, пытавшийся вывезти из Украины партию контрабандных сигарет

14:18 07.12.2020
Прирост продаж по итогам "черной пятницы" в сетях MOYO и JYSK в Украине превысил показатели 2019г

Прирост продаж по итогам "черной пятницы" в сетях MOYO и JYSK в Украине превысил показатели 2019г

19:27 03.12.2020
Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

Отечественные фармпроизводители по итогам-2020 могут сохранить объемы продаж 2019 года в денежном выражении – президент АПЛУ

11:30 27.11.2020
"Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН

"Филип Моррис" просит президента поддержать альтернативные предложения с постепенным повышением ставок налога на ТИЭН

10:04 27.11.2020
Священник и пограничник на автожире занимались контрабандой сигарет в Румынию – Госпогранслужба

Священник и пограничник на автожире занимались контрабандой сигарет в Румынию – Госпогранслужба

17:55 26.11.2020
ГК "Алло" создает почтового оператора в Украине

ГК "Алло" создает почтового оператора в Украине

14:56 21.11.2020
На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021г для 23 ТЭЦ и когенерационных установок

Все запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо - Рашкован

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

"Эпицентр К" открывает новый ТЦ со "Студией интерьеров" в Запорожье

"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов

Запуск ВЛ 750кВ "ЗАЭС - Каховская" открывает перспективы импорта э/э в Румынию в рамках ЕNTSO-E – премьер

"Фокстрот" и "Microsoft Украина" договорились рассмотреть потенциальное сотрудничество в сфере цифровой трансформации ритейла

Шмыгаль предпочитает приватизацию госТЭЦ передаче их в управление "Нафтогазу"

Ралли биткойна в этом году более устойчивое, чем в 2017 году

Шмыгаль: Я не являюсь политическим противником присоединения ВостГОКа к "Энергоатому"

Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

"Укравтодор" в 2020 г. увеличил экономию на закупках до 9,9 млрд грн

МАУ с апреля 2021 г. планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% объемов 2019 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА