Экономика

14:32 24.12.2020

Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

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Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения по ПСО на рынке э/э в ближайшее время.

"Урегулирование баланса на рынке э/э – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", - сказал премьер-министр на официальном открытии ВЛ 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг.

Теги: #шмыгаль #минэнерго #псо
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