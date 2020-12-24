Решение по ПСО на рынке э/э будет принято в ближайшее время – премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения по ПСО на рынке э/э в ближайшее время.

"Урегулирование баланса на рынке э/э – это одно из первых заданий, которое получил новоназначенный и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает различные модели. Мы готовимся принять это решение в ближайшее время", - сказал премьер-министр на официальном открытии ВЛ 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская" в четверг.