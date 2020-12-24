Экономика

12:55 24.12.2020

Офис по продвижению экспорта запустили Единый экспортный веб-портал на платформе "Дия.Бизнес"

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Офис по продвижению экспорта запустили Единый экспортный веб-портал на платформе "Дия.Бизнес"

Офис по продвижению экспорта на платформе "Дия.Бизнес" при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустил в тестовом режиме Единный экспортный веб-портал export.gov.ua - онлайн-платформу для экспортеров и компаний, заинтересованных в экспорте, сообщило министерство.

"Создание единого экспортного веб-портала в формате one stop shop, когда все необходимое для экспортеров на одном сайте - это важный шаг к построению полноценной экосистемы поддержки предпринимательства в Украине", - приводятся в релизе слова заместителя министра цифровой трансформации Валерии Ионан.

Замглавы Минэкономики – торговый представитель Украины Тарас Качка отметил важность цифровой трансформации и распространения знаний об экспорте через цифровые инструменты.

На веб-портале предприниматели смогут найти информацию и советы по экспорту, законодательные документы, "чек-листы" и "гайды", статьи и ссылки на контакты и веб-ресурсы в сфере экспорта и госрегулирования, предлагается пройти тест на готовность к экспорту.

Помимо того, портал предлагает такие услуги как: подбор международного консультанта, экспортная диагностика, международные госзакупки. На нем публикуются анонсы экспортных мероприятий и новости этой сферы.

Проект реализовывался при финансовой поддержке правительства Германии через немецкую федеральную компанию Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,– указано на сайте самого проекта, при этом подчеркнуто, что деньги из госбюджета задействованы не были.

Ионан напомнила, что портал является частью первой составляющей национального проекта "Дия.Бизнес" – онлайн платформы one stop shop с огромным количеством бесплатной информации для тех, кто хочет открыть свой бизнес, или тех, кто хочет его развивать.

"Так, например, на платформе "Дия.Бизнес" уже есть более чем 50 разных тематик, бесплатных консультаций, карта поддержки организаций, бизнеса. Кроме этого есть онлайн-школа для предпринимателей, фандрейзинговая платформа и маркетплейс финансовых продуктов, где предприниматель может найти финансовую помощь и много другого", – отметила она.

Теги: #экспорт #дия #бизнес
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