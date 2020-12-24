Подарочный набор из популярной в США рождественской песни резко подешевел в 2020 г.

Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году существенно дешевле, свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

Однако причиной этого стал тот факт, что многие "живые" выступления были отменены из-за пандемии COVID-19, и компания просто не стала учитывать их стоимость.

"Настоящая любовь теперь должна полагаться в первую очередь на технологии, чтобы делиться радостными вестями", - отмечается в пресс-релизе PNC.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

В этом году PNC вычло из общей корзины стоимость выступлений живых артистов из последних четырех подарков.

В результате цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составила около $105,562 тыс., что на 38% ниже прошлогоднего показателя ($170,3 тыс.).

Если же покупатель возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $16,168 тыс., что на 58,5% дешевле, чем в 2019 году. Это также ниже суммы в момент начала подсчетов в 1984 году - $20,07 тыс.

"2020 год был крайне необычным для потребителей, рынков и экономики. В связи с этими необычными временами мы использовали нетрадиционный взгляд на расчет рождественского индекса цен, - сказала главный инвестиционный аналитик PNC Financial Services Аманда Агати. - Наибольшее влияние оказали живые выступления, которые в основном будут недоступны в этот праздничный сезон".

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 37 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы есть исключения.

По словам Агати, рост PNC CPI без учета недоступных для расчета подарков составил в этом году 2,9%.

Потребительские цены в стране за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, увеличились на 1,2%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,6%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году рухнула на 88,2% - до $3,043 тыс. Из неё, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость четырех составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне. Наиболее существенно в этом году подорожала птица: горлицы - на 50%, гуси - на 35,7% и несушки - на 15,7%. Кроме того, выросли цены на золото - на 14,5%.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $133,356 тыс., что на 31,4% ниже цены годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре обошлась бы американцу также на 51,8% дешевле - в $20,355 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.