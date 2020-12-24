Экономика

11:47 24.12.2020

Подарочный набор из популярной в США рождественской песни резко подешевел в 2020 г.

3 мин читать

Подарочный набор, составленный на основе популярной в англоязычных странах рождественской песенки "Двенадцать дней Рождества", обойдется американцам в этом году существенно дешевле, свидетельствуют данные PNC Wealth Management.

Однако причиной этого стал тот факт, что многие "живые" выступления были отменены из-за пандемии COVID-19, и компания просто не стала учитывать их стоимость.

"Настоящая любовь теперь должна полагаться в первую очередь на технологии, чтобы делиться радостными вестями", - отмечается в пресс-релизе PNC.

"Двенадцать дней Рождества" - это английская народная песня, посвященная святкам, то есть периоду от католического Рождества (25 декабря) до праздника Богоявления (6 января). Ее текст был впервые записан в конце XVIII века. В песне 12 куплетов, в которых поется о 12 подарках: куропатка на грушевом дереве, две горлицы, три французские несушки, четыре певчие птицы, пять золотых колец, шесть гусынь, семь плавающих лебедей, восемь молочниц, девять танцующих леди, десять скачущих лордов, одиннадцать играющих волынщиков и двенадцать барабанщиков.

В этом году PNC вычло из общей корзины стоимость выступлений живых артистов из последних четырех подарков.

В результате цена всех 364 упоминающихся в песне персонажей и предметов в этом году составила около $105,562 тыс., что на 38% ниже прошлогоднего показателя ($170,3 тыс.).

Если же покупатель возьмет лишь по одному предмету каждого вида, в этом году набор обойдется в $16,168 тыс., что на 58,5% дешевле, чем в 2019 году. Это также ниже суммы в момент начала подсчетов в 1984 году - $20,07 тыс.

"2020 год был крайне необычным для потребителей, рынков и экономики. В связи с этими необычными временами мы использовали нетрадиционный взгляд на расчет рождественского индекса цен, - сказала главный инвестиционный аналитик PNC Financial Services Аманда Агати. - Наибольшее влияние оказали живые выступления, которые в основном будут недоступны в этот праздничный сезон".

PNC Christmas Price Index (PNC CPI) рассчитывается уже 37 лет, для его расчета используются данные ритейлеров, актерских агентств, магазинов домашних животных, а также другие источники. История показывает, что среднегодовое увеличение PNC CPI совпадает с изменением индекса инфляции в США, хотя в отдельные годы есть исключения.

По словам Агати, рост PNC CPI без учета недоступных для расчета подарков составил в этом году 2,9%.

Потребительские цены в стране за 12 месяцев, окончившихся в ноябре, увеличились на 1,2%, по данным министерства труда. Индекс базовой инфляции, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 1,6%.

Стоимость "базовой корзины" PNC CPI в этом году рухнула на 88,2% - до $3,043 тыс. Из неё, по аналогии с официальными индикаторами, исключены подарки с наиболее волатильными ценами - лебеди. Однако за прошедший год стоимость этих птиц не изменилась, оставшись на уровне $13,125 тыс. за штуку, что, к тому же, практически совпадает с их ценой в 1984 году.

В целом стоимость четырех составляющих индекса осталась на прошлогоднем уровне. Наиболее существенно в этом году подорожала птица: горлицы - на 50%, гуси - на 35,7% и несушки - на 15,7%. Кроме того, выросли цены на золото - на 14,5%.

Полный набор подарков из песни, заказанный через интернет, сейчас обошелся бы покупателю в $133,356 тыс., что на 31,4% ниже цены годом ранее. Онлайн-покупка всех упоминаемых в песенке товаров в одном экземпляре обошлась бы американцу также на 51,8% дешевле - в $20,355 тыс. Значительная разница по сравнению с покупкой подарков в обычном магазине связана с высокой стоимостью доставки, в особенности живых птиц.

Теги: #сша #рождество #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:08 24.12.2020
Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

Христиане многих стран готовятся к празднованию Рождества в условиях пандемии

08:11 24.12.2020
Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

Трамп помиловал экс-главу своего предвыборного штаба Манафорта и бывшего советника Стоуна

00:37 24.12.2020
Конгресс США после Рождества попробует обойти вето Трампа по проекту оборонного бюджета

Конгресс США после Рождества попробует обойти вето Трампа по проекту оборонного бюджета

23:24 23.12.2020
Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

Трамп наложил вето на законопроект об оборонном бюджете

20:30 23.12.2020
Киев предлагает Вашингтону начать разработку проекта украинско-американского рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве

Киев предлагает Вашингтону начать разработку проекта украинско-американского рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве

18:50 23.12.2020
Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

07:04 23.12.2020
Twitter подтвердил, что Байден не унаследует подписчиков администрации Трампа при передаче аккаунтов

Twitter подтвердил, что Байден не унаследует подписчиков администрации Трампа при передаче аккаунтов

23:08 22.12.2020
Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

19:03 22.12.2020
Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

13:53 22.12.2020
США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо - Рашкован

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

ПОСЛЕДНЕЕ

Сумма онлайн-покупок украинцев за 2020 г. выросла на 41% - EVO

Все запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо - Рашкован

Главный экономист Dragon Capital, партнер McKinsey&Company и основатель ICU возглавили Совет директоров КШЕ

Китай создал грузовой поезд со скоростью до 350 км/час

Кабмин может повысить "Энергоатому" цену э/э при обновленном ПСО, но тарифы для населения пока повышать не склонно – источник

Илон Маск пытался продать Tesla компании Apple

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США, Brent на уровне $51,60 за баррель

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

Корпорация "Эталон" выходит на украинский рынок трамваев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА