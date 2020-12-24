Экономика

11:32 24.12.2020

Все запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо - Рашкован

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Все запланированные встречи в рамках миссии МВФ прошли хорошо - Рашкован

Все запланированные встречи миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая началась 21 декабря, прошли хорошо, а из-за дистанционного характера работы миссии и новогодние праздники она может продлиться несколько дольше обычных двух календарных недель, сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"Ход переговоров является конфиденциальной информацией, поэтому я никогда публично его не комментирую и не отвечаю, как проходит миссия. Могу только сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за три дня были проведены и прошли хорошо", - написал он в Facebook в четверг.

"...Надеюсь, что вскоре (через пару месяцев) мы сможем организовать разговор главы МВФ с руководством страны для того, что высказать слова обоюдной благодарности и уважения после получения очередного транша", - добавил Рашкован.

По его словам, дистанционный формат работы и разница во времени между Киевом и Вашингтоном позволяют работать 4-5 часов вместо обычных 8-10, что может несколько затянуть работу миссии.

"Принимая во внимание приближающиеся праздники, миссия началась в понедельник, 21 декабря, проработала три дня до 23 декабря и продолжится уже после окончания новогодних праздников. В среднем миссия идет полных 10-12 рабочих дней (т.е. чуть больше двух календарных недель). Однако, дистанционный характер миссии, а также разница во времени в 7 часов между Вашингтоном и Киевом оставляет на каждый день всего 4-5 часов работы вместо 8-10 рабочих часов в Киеве во время обыкновенной миссии. Так что не исключаю, что эта миссия может быть чуть дольше", - указал Владислав Рашкован.

Теги: #рашкован #украина #мвф
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