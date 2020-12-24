Главный экономист Dragon Capital, партнер McKinsey&Company и основатель ICU возглавили Совет директоров КШЕ

Киевская школа экономики (КШЭ) расширила Совет директоров и ввела вместо одного главы Совета трех сопредседателей, ими стали главный экономист Dragon Capital Елена Билан, партнер McKinsey&Company Александр Кравченко и основатель инвестгруппы Investment Capital Ukraine LLC (ICU) Макар Пасенюк, сообщил почетный президент школы Тимофей Милованов.

"Госпожа Билан возглавит стратегический комитет, господин Кравченко - бюджетно-финансовый, а господин Пасенюк - фандрайзинговый", - написал Милованов в Facebook.

Как сообщалось, в октябре КШЭ обновила Совет директоров, в который вошли генеральный директор Dragon Сapital Томаш Фиала и президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса.

На протяжении предыдущих пяти лет совет возглавлял Егор Григоренко, глава направления консалтинга в "Делойт".