Китай создал грузовой поезд со скоростью до 350 км/час

Таншаньская локомотивостроительная компания (водит в состав CRRC) выпустила грузовой поезд, способный разгоняться до 350 км/ч.

По скорости движения он не имеет равных в мире, отмечает агентство "Синьхуа".

В отличие от пассажирских сверхскоростных поездов грузовой состав снабжен более широкими дверями: их ширина составляет 2,9 метра. При разработке поезда были применены технологии сверхширокополосной связи UWB, мобильной сети передачи данных и спутниковой навигационной системы "Бэйдоу", что обеспечивает точное опознавание и позиционирование грузов, а также связь между поездами и станциями.

Новая модель поезда будет использоваться для скоростных грузоперевозок на дистанциях от 600 км до 1500 км.