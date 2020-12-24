Экономика

09:21 24.12.2020

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США, Brent на уровне $51,60 за баррель

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Нефть дорожает на фоне снижения запасов в США, Brent на уровне $51,60 за баррель

Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг на фоне публикации данных об уменьшении запасов в США, которые укрепили надежды инвесторов на восстановление спроса, а также сообщений о потенциальном торговом соглашении между Великобританией и Европейским союзом.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:17 КВ в четверг составляет $51,60 за баррель, что на $0,40 (0,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,12 (2,24%) - до $51,20 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $48,46 за баррель, что на $0,34 (0,71%) выше уровня предыдущих торгов. В среду фьючерсы выросли в цене на $1,1 (2,34%) - до $48,12 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 562 тыс. баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,12 млн баррелей, дистиллятов - на 2,33 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 4,7 млн баррелей.

В то же время данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Тем временем европейские СМИ накануне сообщили со ссылками на дипломатические источники о приближении Великобритании и ЕС к успешному завершению переговоров и якобы уступках британской стороны, в частности, по рыболовству, хотя никакой официальной информации от институтов ЕС не поступало.

Некоторые издания, например, Financial Times, допускали, что Брюссель и Лондон могут уже в среду заключить соглашение.

В свою очередь газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС написала, что достижение соглашения по дальнейшим отношениям сторон до 1 января "неизбежно", и это может произойти либо в среду, либо в четверг.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает новость о возобновлении сообщения между Францией и Великобританией, пишут эксперты Axi.

Граждане ЕС и граждане Великобритании, направляющиеся в свое государство или страну проживания, а также граждане третьих стран, пользующиеся правом свободного передвижения в ЕС, должны быть освобождены от дальнейших временных ограничений при условии, что они пройдут тестирование или карантин, заявили в Брюсселе.

Франция со среды разрешила въезд из Великобритании французских граждан, граждан ЕС и третьих стран, являющихся резидентами Франции, при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Теги: #нефть
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