Экономика

20:15 23.12.2020

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

1 мин читать
Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит Deutsche Bank до $350 млн

Украина до конца 2020 года привлечет краткосрочный кредит от Deutsche Bank до $350 млн, свидетельствует постановление Кабинета министров №1291 от 23 декабря.

"Окончательное погашение кредита совершается через шесть месяцев после даты получения кредитных средств в соответствии с условиями кредитного договора", - указано в документе.

Согласно ему, кредит привлекается по ставке до 3 мес. LIBOR+5,75%.

При этом процентный доход выплачивается каждые три месяца, указано в постановлении.

Ранее эксперты прогнозировали возможное привлечение Украиной бридж-финансирования на период переговоров с МВФ до получения второго транша по программе stand by и/или выпуска еврооблигаций. Ранее Украина уже прибегала к такой практике

О возможности такого бридж-кредита в начале декабря этого года заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теги: #госбюджет #кредит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:21 23.12.2020
Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

14:32 23.12.2020
Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

10:25 22.12.2020
Украинский производитель дрожжей "Энзим" построит новый завод за счет кредита ЕБРР EUR10 млн

Украинский производитель дрожжей "Энзим" построит новый завод за счет кредита ЕБРР EUR10 млн

17:25 21.12.2020
ЕИБ выделит EUR270 млн кредита аэропорту "Борисполь" на инвестплан

ЕИБ выделит EUR270 млн кредита аэропорту "Борисполь" на инвестплан

19:46 20.12.2020
Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

Марченко считает неприемлемым поведение Степанова в процессе подготовки проекта госбюджета-2021

19:22 16.12.2020
План доходов госбюджета-2021 выглядит завышенным - КШЭ

План доходов госбюджета-2021 выглядит завышенным - КШЭ

12:12 16.12.2020
На цифровизацию Украины в бюджете-2021 выделено 1,8 млрд грн

На цифровизацию Украины в бюджете-2021 выделено 1,8 млрд грн

10:56 16.12.2020
Госбюджет-2021 предусматривает увеличение финансирования Минспорта в 2,7 раза

Госбюджет-2021 предусматривает увеличение финансирования Минспорта в 2,7 раза

19:06 15.12.2020
Госбюджет-2021 является сбалансированным и реалистичным - Шмыгаль

Госбюджет-2021 является сбалансированным и реалистичным - Шмыгаль

18:27 15.12.2020
Рада приняла госбюджет-2021 289 голосами

Рада приняла госбюджет-2021 289 голосами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

Корпорация "Эталон" выходит на украинский рынок трамваев

Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

Первый из 4-х выставленных на аукцион золотоносных участков в Украине приобретет неизвестная компания с турецким владельцем

Корпорация "Эталон" в 2020г. увеличила выпуск транспортных средств на 4%

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

Входящая в СКМ кипрская Vesco приобрела 67,9% акций Часовоярского огнеупорного комбината

Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА