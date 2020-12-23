Экономика

19:35 23.12.2020

ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

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ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации, сообщил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.

Как указал он в Facebook в среду, ФГИ готов в апреле-июне аукционы по продаже Объединенной горно-химической компании, "Президент-отеля" и "Завода "Большевик".

По его данным, в третьем квартале следующего года могут пройти аукционы по продаже Одесского припортового завода, а также Одесской, Днепровской, Херсонской ТЭЦ и Криворожской теплоцентрали.

В четвертом квартале 2021 года могут пройти аукционы по продаже Николаевоблэнерго, Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, а также Николаевская ТЭЦ и Украгролизинг.

"Законодательное ограничение было последним барьером, который оградил нас от начала приватизационных аукционов по объектам стоимостью более 250 млн грн", - напомнил Сенниченко.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил законопроект, который предлагает разблокировать аукционы большой приватизации, отменив норму о временной приостановке их на время карантина.

 

Теги: #приватизация #фги
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