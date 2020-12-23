Корпорация "Эталон" выходит на украинский рынок трамваев

Корпорация "Эталон", один из ведущих украинских производителей транспортных средств, в 2021 году выводит на рынок трамвайный вагон собственной разработки ТР 3100 на базе капитально отремонтированного чешского трамвая Татра Т3 - с заменой кузова на новый и на базе колесных тележек Татра, сообщил генеральный директор Черниговского автозавода Андрей Савченко.

"Первый образец уже выпущен, он имеет преимущества перед конкурентами, может предлагаться в нескольких вариантах. С учетом того, что 14 украинских городов имеют трамвайные линии, а изношенность подвижного состава более 90%, надеемся, что проект будет удачным. В начале 2021 года проведем окончательные испытания, и уже ведем переговоры о покупке с трамвайными депо", - сказал Савченко на пресс-конференции в Киеве в среду.

По информации в видео-презентации трамвая, обнародованной на пресс-конференции, модель предлагается в трех вариантах – с изготовлением нового кузова с современным оснащением и капремонтом тележек; с новым кузовом, оснащением и приобретением новых тележек; изготовление только кузова с разной степенью оснащенности.

"Среди трамвайных депо такой трамвай актуален из-за большой изношенности парка, его технологической отсталости и высокого энергопотребления, а стоимость нового трамвая втрое выше капитально отремонтированного", - отмечается в презентации.

Трамвай длиной почти 16 м полной массой 32 т, имеет участок низкого пола (посредине салона) с возможностью заезда инвалидных колясок. Тяговый привод – компании "Информбизнес" (Молдова) с возможностью отключения одной из тележек.

Привод обеспечивает функции "антиюза", рекуперации и электродинамического торможения, и в сравнении с классическим приводом Татра Т3 позволяет экономить до 40% электроэнергии.

Вагон имеет четыре двери производства компании "Камоцци Украина" (в отличие от трех дверей у аналогов), привод дверей предусматривает блокировку как с внутренней, так и внешней стороны. Предусмотрена функция открывания дверей при полной остановке трамвая пассажирами с внешней и с внутренней сторон, что, в частности, минимизирует потери обогрева салона. В базовой комплектации предусмотрено кондиционирование водительского места.

"Сегодня капремонтом трамваев занимаются в Украине Киев, Одесса, Запорожье, Винница. Днепр закупает трамваи за рубежом и доводит здесь. А аналогичные нашим трамваи делает компания "Политехносервис", т.е. новый кузов на капитально отремонтированных тележках", - отметил Савченко.

Цену трамвая он не привел.

Корпорация также презентовала новый полностью низкопольный троллейбус большого класса (12 м) с автономным ходом 20 км и динамической подзарядкой, с асинхронным электродвигателем латвийского производителя (Рижского электромашиностроительного завода – ИФ), тяговым приводом и системой автономного хода компании "Информбизнес".

"Да, мы отказались от тяговых двигателей производства нашего "Электротяжмаша" и перешли на рижские, и насколько мне известно, другие производители наши тоже на них переходят. Они значительно лучше (по качеству – ИФ) и производитель предоставляет систему скидок", - сообщил Савченко.

В настоящее время уже разработана конструкторская документация и выпущен первый образец.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.

В текущем году корпорация выпустила 203 транспортных средства против 215 ед. в 2019 году.