Экономика

18:50 23.12.2020

Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

2 мин читать
Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

Минфин США в среду объявил, что пополнил санкционные списки, связанные с Беларусью, четырьмя структурами и одним физическим лицом.

В частности, под санкции попали ЦИК Беларуси, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси "Альфа", ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.

Санкции также введены против первого замминистра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича.

"Белорусский народ беспрестанно и мирным путем пытается претворять в жизнь свои основные демократические права, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением. Эти меры (санкции - ИФ) вместе с другими, ранее предпринятыми США и их международными партнерами, и далее заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Брюссель и Вашингтон уже вводили санкции против Беларуси в связи с выборами этого года.

Теги: #сша #санкции #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 23.12.2020
Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

Кабмин одобрил упрощенное оформление вида на жительство в Украине отдельным категориям белорусов

08:46 23.12.2020
Тихановская обсудила с главой МИД Испании расширение санкционного списка против бизнеса, связанного с Лукашенко

Тихановская обсудила с главой МИД Испании расширение санкционного списка против бизнеса, связанного с Лукашенко

07:04 23.12.2020
Twitter подтвердил, что Байден не унаследует подписчиков администрации Трампа при передаче аккаунтов

Twitter подтвердил, что Байден не унаследует подписчиков администрации Трампа при передаче аккаунтов

23:08 22.12.2020
Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

Участие в "Чистой сети" обеспечит увеличение инвестиций в Украину

23:00 22.12.2020
На разработку белорусской вакцины от Covid понадобится три года

На разработку белорусской вакцины от Covid понадобится три года

19:03 22.12.2020
Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США Крачем сотрудничество в сфере безопасного интернета

13:53 22.12.2020
США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

США обеспокоены захватом в плен военного ВСУ и ранением еще двух - посольство

05:03 22.12.2020
Трамп готовит почву к тому, чтобы попытаться опровергнуть результаты президентских выборов в Конгрессе – СМИ

Трамп готовит почву к тому, чтобы попытаться опровергнуть результаты президентских выборов в Конгрессе – СМИ

01:01 22.12.2020
Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

Главный инфекционист и глава Минздрава США сделают прививку от COVID-19

23:22 21.12.2020
Байден прошел вакцинацию от COVID-19

Байден прошел вакцинацию от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

Кабмин утвердил финплан "Нафтогаза" на 2020г с чистой прибылью 11,5 млрд грн

Премьер Украины допустил пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

ПОСЛЕДНЕЕ

Корпорация "Эталон" выходит на украинский рынок трамваев

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

Первый из 4-х выставленных на аукцион золотоносных участков в Украине приобретет неизвестная компания с турецким владельцем

Корпорация "Эталон" в 2020г. увеличила выпуск транспортных средств на 4%

Падение промпроизводства в Украине в ноябре замедлилось до 0,3%, за 11 мес. до 6,2% – Госстат

НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

Входящая в СКМ кипрская Vesco приобрела 67,9% акций Часовоярского огнеупорного комбината

Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021

Минфин отрицает сложности с получением табачными компаниями новых акцизных марок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА