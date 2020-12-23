Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, белорусского спецназа, управления МВД по Минску

Минфин США в среду объявил, что пополнил санкционные списки, связанные с Беларусью, четырьмя структурами и одним физическим лицом.

В частности, под санкции попали ЦИК Беларуси, антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси "Альфа", ГУВД Мингорисполкома и ОМОН Минска.

Санкции также введены против первого замминистра внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича.

"Белорусский народ беспрестанно и мирным путем пытается претворять в жизнь свои основные демократические права, а государство продолжает отвечать на это жестоким подавлением. Эти меры (санкции - ИФ) вместе с другими, ранее предпринятыми США и их международными партнерами, и далее заставят отвечать за свои поступки отдельных лиц и организации, осуществляющих подобные неприемлемые действия", - приводятся в пресс-релизе слова главы Минфина США Стивена Мнучина.

Согласно заявлению Минфина США, в соответствии с санкциями блокируется вся находящаяся в США или под контролем граждан США собственность и имущественные интересы указанных лиц и структур. Гражданам США запрещено вести дела с попавшими под санкции людьми и организациями, если только иного не предусмотрено исключениями от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

В Беларуси уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Брюссель и Вашингтон уже вводили санкции против Беларуси в связи с выборами этого года.