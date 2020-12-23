Экономика

18:47 23.12.2020

Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,42 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду ослабился до 28,4250 грн/$1 с 28,4150 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 28,41-28,44 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,46 грн/$1 с 28,18 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 24 декабря – до 28,4551 грн/$1 с 28,2513 грн/$1 накануне.

 

Теги: #курс #гривня
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