Экономика

17:56 23.12.2020

Первый из 4-х выставленных на аукцион золотоносных участков в Украине приобретет неизвестная компания с турецким владельцем

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Первый из 4-х выставленных на аукцион золотоносных участков в Украине приобретет неизвестная компания с турецким владельцем

Выставленный Государственной службой геологии и недр (Госгеонедр) Украины на электронные торги участок с залежами руд золота - площадь Желтоводская (Днепропетровская обл.) приобретет неизвестное ООО "Спыс Украина" (Львов), владельцем которого является гражданин Турции.

Согласно информации об аукционе, состоявшемся в среду, победителем признано ООО "Спыс Украина", предложившее 5,735 млн грн при стартовой цене 4 млн 481,359 тыс. грн без НДС.

В торгах также принимало участие ООО "Нидком" (Борисполь Киевской обл.).

Желтоводская площадь расположена в Пятихатском районе Днепропетровской области, в 8 км к северу от г. Желтые Воды, вдоль юго-восточной окраины с. Желтое в субмеридиональном направлении. Наиболее крупными населенными пунктами являются г. Желтые Воды (8 км) и пгт Пятихатки (15 км).

Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение основных полезных ископаемых - руд золота и сопутствующих полезных ископаемых - ниобиевых руд, в том числе опытно-промышленная разработка месторождений, срок - 5 лет.

Как сообщалось, Госгеонедр выставляет на электронные торги четыре участка с залежами руд золота.

"Анонсировали долгожданные инвестиционные предложения - участки с залежами руд золота. Четыре объекта - площадь Желтоводская, участки Балка Широкая (оба объекта – Днепролпетровская обл.), Квитковская и Майская (оба – Одесская обл.) - предлагаем для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на пять лет", - сообщал ранее глава ведомства Роман Опимах.

По его словам, Украина имеет значительные запасы золота, "по подсчетам, около 3 тыс. тонн".

ООО "Спыс Украина" (Львов) зарегистрировано в феврале 2010 года. Основной вид деятельности – "деятельность холдинговых компаний", второстепенные - покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность главных управлений (хед-офисов).

Конечный бенефициар ООО – гражданин Турции Фират Чакмак.

Уставный капитал ООО - 869 грн.

 

Теги: #золото #аукцион #участок
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