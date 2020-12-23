Корпорация "Эталон" в 2020г. увеличила выпуск транспортных средств на 4%

Корпорация "Эталон", один из ведущих украинских производителей транспортных средств, по предварительным данным, в 2020 году увеличила объем их продаж по сравнению с 2019 годом на 6% в денежном выражении и на 4% - в натуральном, сообщил директор Торгового дома "Эталон Авто" Вадим Шкарупин, не уточнив объема этих показателей.

Как сообщил Шкарупин на пресс-конференции в Киеве в среду, продажи автобусов корпорации по итогам года на 5% (или на 15 ед.) по сравнению с 2019 годом – до 255 ед., тогда как рынок новых автобусов в Украине в целом уменьшится на 3-4% - до 1130 -1160 ед.

Директор Торгового дома сообщил, что лидером на рынке автобусов остается "Черкасский автобус" (автобусы Ataman), который по итогам года продаст 305-310 машин (27% рынка), вторая позиция – у белорусского МАЗ с продажей 275-280 машин (25%), и третье – у "Эталона" с долей 23% (тогда как в прошлом году "Эталон" занимал вторую строчку, МАЗ – третью).

"Белорусский производитель - МАЗ - получает четверть украинского рынка автобусов, при этом 200 машин покупает Киев. А в Украине, как минимум, два производителя аналогичных 12-метровых автобусов – корпорации "Богдан" и "Эталон", но деньги уходят в Беларусь вместо загрузки своих предприятий и уплаты налогов в бюджет. И это давняя проблема", - подчеркнул Шкарупин.

По его данным, в числе проданных также 75-80 российских автобусов ПАЗ (скорее всего, остатки на складах, поскольку поставки этих автобусов в Украину запрещены), и 70-75 автобусов "Богдан" (который в основном сосредоточился на производстве троллейбусов).

Анализируя рынок новых автобусов по классам, он сообщил, что автобусов малого класса продано 775-780 ед., среднего – 70-80 ед., большого – 285-290 ед.

"Опять хочу подчеркнуть, что, практически, 100% рынка больших автобусов получил МАЗ", - сказал Шкарупин.

При этом в структуре закупок автобусов 80% приходится на публичные закупки (в первую очередь, школьных автобусов) и 20% - по программе "Городской общественный транспорт", финансируемой ЕБРР и ЕИБ, тогда как коммерческие структуры практически уходят с рынка городских перевозок.

"Неплохим трендом могу назвать сокращение рынка подержанных автобусов на рынке на 27% по сравнению с 2019 годом – до 412 ед.", - сообщил глава Торгового дома.

Анализируя рынок троллейбусов в 2020 году, Шкарупин отметил, что в основном они с 2017 года закупались по программе "Городской общественный транспорт", первый этап которого завершен в текущем году, и в этом году объем закупок сократился до 300 ед. по сравнению с 409 ед. в 2019 году.

"Но поскольку уже подписано соглашение о реализации второго этапа этой программы, предполагающей финансирование ЕИБ на EUR200 млн на закупку электротранспорта для 18 городов, это может стать весомым вкладом для украинского производителя. Но опять же проблема – беларусская техника", - сказал он.

По словам Шкарупина, корпорация "Эталон" в 2020 году продаст пять-шесть троллейбусов (как и в прошлом году). Лидер на этом рынке – "Богдан" - с продажей 160 троллейбусов, на втором месте – собираемые на "Южмаше" троллейбусы "Днипро" на базе МАЗ 203 – 85 машин, на третьем – троллейбусы PTS компании "Политехносервис" (50 ед.).

"Эти троллейбусы с локализацией 10-15% опять же на базе белорусской машины, а ведь это доля, которую могли бы получить полномасштабные производители", - подчеркнул Шкарупин.

В этой связи он добавил, что украинские автопроизводители поддерживают принятие законопроекта о локализации в публичных закупках.

Касаясь рынка грузовых автомобилей (сегменты полной массой 3,6-8 тонн и 8,1 -16 тонн), Шкарупин отметил, что в этом году он сократился до 9,95 тыс. ед. против 10,864 тыс. ед.

"Мы в этом году грузовые авто не продавали, тут повлияла пандемия коронавируса, которая, в частности, застопорила срок проведения сертификации. Но нам интересны именно эти сегменты, в которых мы предлагаем свою технику", - отметил Шкарупин.

Генеральный директор ООО "Черниговский автозавод" Андрей Савченко отметил, что из-за пандемии завод практически не работал в течение января-мая, а с июня возобновил полноценную работу и выпустил 203 транспортных средства против 215 в прошлом году.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности – автобусо- и машиностроение, складская логистика.