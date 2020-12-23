НБУ отменил комиссию за операции в СЭП по выплате материальной госпомощи пострадавшим из-за карантина

Национальный банк Украины с 22 декабря отменил комиссию за операции в системе электронных платежей (СЭП) по выплате материальной государственной помощи населению и бизнесу в связи с усиленным карантином, сообщила пресс-служба банка в среду.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 22 декабря 2020 № 165 "О внесении изменений в тарифы на услуги (операции), которые предоставляются (осуществляются) Нацбанком в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания".

Указывается, что также бесплатными будут и операции по возврату банками незасчитанных сумм средств материальной помощи по ряду причин.

НБУ напомнил, что по инициативе президента Кабмин 9 декабря принял постановление № 1233, которым утвердил порядок обращение и оказания материальной помощи гражданам, которые могут потерять доходы из-за усиления карантина в январе 2021.

Выплата такой единовременной материальной помощи будет осуществляться со счета Пенсионного фонда Украины, открытого в Ощадбанке, который будет перечислять средства на банковские счета граждан, которые они отметили в заявлении на получение помощи от государства.