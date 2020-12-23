Минфин Украины ожидает перевыполнения доходов госбюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020

Министерство финансов Украины ожидает перевыполнения доходов государственного бюджета на 10-13 млрд грн по итогам 2020 года, сообщил глава министерства Сергей Марченко.

"...Было успешное размещение ОВГЗ на 51 млрд грн. У нас еще два аукциона внутренних и будет перевыполнение дохода где-то 10-13 млрд грн по итогам года. Поэтому оснований считать, что мы не выполним бюджет в части расходов, тоже нет. На данный момент, я уже могу это сказать спокойно", - сказал Марченко в интервью Lb.ua.

При этом министр подчеркнул, что Единый казначейский счет обладает достаточной ликвидностью для финансирования необходимых платежей в текущем году.

Как сообщалось, доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 979,55 млрд грн (в том числе 858,75 млрд грн по общему фонду), расходы – 1 трлн 270,14 млрд грн (по общему фонду – 1 трлн 138,42 млрд грн).