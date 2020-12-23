Экономика

15:56 23.12.2020

Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021

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Кабмин утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа в 2021

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил нулевую норму формирования страхового запаса в 2021 году для поставщиков природного газа.

В то же время в случае наступления на рынке природного газа кризисной ситуации поставщики должны будут создать страховой запас в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки потребителям.

Как сообщалось, на 2020 год Кабинетом министров также утверждена нулевая норма страхового запаса.

Формирование страхового газа предусмотрено законом "О рынке газа". Изначально закон предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки. Позже Рада снизила требование, делегировав Кабмину полномочия по определению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10%.

Норма о формировании страхового запаса критикуется частными компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в ПХГ. В то же время в "Нафтогазе Украины" и ОГТСУ ранее отмечали, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.

По состоянию на 21 декабря 2020 года в ПХГ Украины накоплено 24,554 млрд куб. м газа.

Теги: #запас #газ
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