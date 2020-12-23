Экономика

15:07 23.12.2020

Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии

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Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге, построенной на условиях концессии

Кабинет министров Украины утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Согласно тексту постановления, ставка платы за каждый километр расстояния на подобной дороге составляет:

- для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – EUR0,023;

- для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовых автомобилей с максимальным весом до 3,5 тонн – EUR0,023;

- для грузовых автомобилей с максимальным весом от 3,5 до 12 тонн, автопоездов до 12 тонн, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 с весом не более 12 тонн – EUR0,045;

- для грузовых автомобилей и автопоездов с весом более 12 тонн, автобусов с количеством мест более 29 и весом более 12 тонн – EUR0,133.

 

Теги: #плата #проезд #автодорога
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