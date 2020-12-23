Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью документа является определение концептуальных подходов и основных направлений Стратегии экономического развития Донбасса для создания нормативно-правовых, институциональных и организационных условий относительно формирования и развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Согласно концепции, перезагрузка экономики Донбасса будет проходить в два этапа: первый – в действующих условиях на подконтрольной территории областей, второй – на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций.

В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики.