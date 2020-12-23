Кабмин выделил 10,1 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 10 млн 135,7 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей трех погибших военных и тринадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн.