Экономика

14:26 23.12.2020

Кабмин выделил 10,1 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

1 мин читать
Кабмин выделил 10,1 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабинет министров Украины выделил 10 млн 135,7 тыс. грн для предоставления единоразовой денежной помощи членам семей трех погибших военных и тринадцати военнослужащим, получившим инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, членам семьи погибшего будет выплачена помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на дату гибели, а получившим инвалидность в зависимости от группы, - от 250 до 400 прожиточных минимумов. Получившим I группу инвалидности будет выплачено 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, II группу – 300 прожиточных минимумов, III группу – 250 прожиточных минимумов.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 тыс. 27 грн.

Теги: #матпомощь #ато #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:24 23.12.2020
Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

21:02 21.12.2020
Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

Кабмин назначил главой ГФС экс-начальника Главного следственного управления финрасследований Службы Мельника

11:03 21.12.2020
Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

Кабмин в понедельник намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией в связи с новым штаммом коронавируса – источник

11:00 21.12.2020
Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща

13:17 19.12.2020
Экс-директор "Нафтогаза" Витренко с поддержкой президента намерен побороться за место в Кабмине

Экс-директор "Нафтогаза" Витренко с поддержкой президента намерен побороться за место в Кабмине

11:37 18.12.2020
Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

Кабмин утвердит Национальный план вакцинации от коронавируса на следующей неделе

19:25 16.12.2020
Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

Рада в четверг может назначить министров АПК, энергетики и образования, а руководителя Минветеранов – в пятницу, сообщили в "Слуге народа"

15:19 16.12.2020
Кабмин согласовал назначение Старуха и Бойчука новыми главами Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Кабмин согласовал назначение Старуха и Бойчука новыми главами Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

14:59 16.12.2020
Гройсман не видит лидерства Кабмина в диалоге с предпринимателями

Гройсман не видит лидерства Кабмина в диалоге с предпринимателями

14:52 16.12.2020
Кабмин утвердил план по реализации первого этапа стратегии популяризации украинского языка

Кабмин утвердил план по реализации первого этапа стратегии популяризации украинского языка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины анонсировал пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины анонсировал пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

"Укравтодор" завершил строительство дороги от Борисполя до Полтавы

"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

Цена газа для тепловиков по ПСО в декабре увеличится на 13,5% – "Нафтогаз"

Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Минприроды предложит Раде в разы или десятки раз повысить штрафы за экологические нарушения

"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

Украинский сервис доставки Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

Криклий: Госавиакомпания может быть создана уже в 2021, в основе ее концепта - самолеты "Антонова"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА