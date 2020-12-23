Экономика

14:24 23.12.2020

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

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Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к народным депутатам с просьбой поддержать разблокировку большой приватизации в 2021 году, в частности для ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Одесского припортового завода" (ОПЗ), облэнерго и теплоэнергоцентрали.

"В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился. Поэтому предлагаем Верховной Раде снять ограничения для продажи ряда объектов: пяти теплоэнергоцентралей, трех облэнерго, предприятий "Завод "Большевик", Одесский припортовый завод, "Президент-отель", "Объединенная горно-химическая компания", - сказал Шмыгаль, открывая правительственное заседание в среду.

Правительство должно рассмотреть законопроект о разблокировке аукционов по большой приватизации.

Теги: #приватизация #рада #кабмин
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