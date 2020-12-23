Экономика

14:14 23.12.2020

"Укравтодор" завершил строительство дороги от Борисполя до Полтавы

2 мин читать
"Укравтодор" завершил строительство дороги от Борисполя до Полтавы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") завершило работы на финишных отрезках автопути М-03 Киев – Харьков – Довжанский в Полтавской области протяженностью 28 км.

Как сообщил "Укравтодор" в своем Telegram-канале в среду, в частности, открыто проезд обхода г.Лубны (км 197–210), реконструкция которого длилась с 2012 года.

"Маршрут Киев – Харьков является еще одним долгостроем Украины. В этом году у нас вышло разморозить все строительные работы, активизировать сотрудничество с международными партнерами и обеспечить выполнение планов за бюджетные средства. В результате уже в июле мы открыли первую очередь обхода Полтавы, в ноябре – 85 км М-03 в Полтавской области, и сегодня движение открыто на последнем участке от Лубен до Полтавы. Дорога М-03 стала абсолютным чемпионом по количеству обновленных километров в рамках "Большого строительства" 2020 года", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.

Агентство отмечает, что дорога имеет техническую категорию I-б, при этом реконструкция охватила не только дорожное покрытие. По левому проезду построен мост через р.Сула на 204 км. По правому - этот же мост реконструирован. По левому проезду завершено строительство путепровода через железную дорогу на 208 км, по правому проезду - проведена реконструкция этого же путепровода.

Кроме того, на 28 километрах автопути М-03 смонтировали металлическое барьерное ограждение, нанесли разметку, установили новые дорожные знаки, смонтировали новые системы освещения, обустроили автобусные остановки с автопавильонами площадками, установили площадки для взвешивания большегрузных транспортных средств.

Теги: #укравтодор #строительство #дорога
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 21.12.2020
Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

Stolitsa Group намерена достроить жилые комплексы банка "Аркада"

12:26 21.12.2020
Дорожники успешно установили пролетное строение моста через Чертомлык на автодороге Н-23

Дорожники успешно установили пролетное строение моста через Чертомлык на автодороге Н-23

11:31 18.12.2020
"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

"Укравтодор" откроет движение через мост-долгострой в Черновицкой области 28 декабря

18:24 17.12.2020
ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

ПСГ "Ковальская" вложит до $100 млн в строительство бизнес-парка NUVO в центре Киева

02:31 17.12.2020
В Украине планируют построить новые автобусные остановки

В Украине планируют построить новые автобусные остановки

18:07 14.12.2020
Итоги тест-драйва нового Балкового моста в Запорожье позволяют открыть движение в декабре - "Укравтодор"

Итоги тест-драйва нового Балкового моста в Запорожье позволяют открыть движение в декабре - "Укравтодор"

12:09 14.12.2020
"Укравтодор" планирует 30 декабря открыть проезд по новому мосту через Чертомлык на автодороге Н-23

"Укравтодор" планирует 30 декабря открыть проезд по новому мосту через Чертомлык на автодороге Н-23

23:36 12.12.2020
Директор предприятия подозревается в растрате 7 млн грн при ремонте дороги в Черкассах – полиция

Директор предприятия подозревается в растрате 7 млн грн при ремонте дороги в Черкассах – полиция

17:55 10.12.2020
Отремонтированые в Черкасской области дороги сократили время в пути к Киеву на час - Кубраков

Отремонтированые в Черкасской области дороги сократили время в пути к Киеву на час - Кубраков

14:29 10.12.2020
В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

В Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях временно ограничено движение грузового автотранспорта и автобусов - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины анонсировал пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

АМКУ разрешил "Драгон Капитал" купить Юнекс Банк Новинского

Свыше 23% украинских работодателей планируют увеличить зарплаты в 2021 – опрос Jooble

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Украины анонсировал пересмотр госбюджета-2021 после первого квартала

Кабмин выделил 10,1 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

Цена газа для тепловиков по ПСО в декабре увеличится на 13,5% – "Нафтогаз"

Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Минприроды предложит Раде в разы или десятки раз повысить штрафы за экологические нарушения

"Энергоатом" в 2021 сможет полностью отказаться от хранения ОЯТ в РФ

Украинский сервис доставки Raketa становится Rocket и выходит на международный уровень

Министр экологии оценивает незаконный оборот древесины в Украине в 5 млрд грн в год

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА