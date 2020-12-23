"Днепротяжмаш" в 2020 ожидает падения продаж горно-металлургической продукции ориентировочно на 14%

АО "Днепротяжмаш" (Днепр), входящее в состав научно-производственной фирмы "Днепротехсервис", по итогам 2020 года ожидает снижения объемов реализации горно-металлургической продукции ориентировочно на 14% по сравнению с 2019 годом, при этом во втором полугодии ожидается прирост этого показателя на 15% по сравнению с первым.

"В первом полугодии "Днепротяжмаш" сократил реализацию такой продукции в денежном выражении на 15% по сравнению с тем же периодом 2019 года, но мы видим, что во втором полугодии нам удастся несколько выровнять ситуацию и нарастить реализацию на 15%. Этого будет недостаточно, чтобы превзойти результаты прошлого года, однако позитивная динамика последних месяцев не может не радовать", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по маркетингу предприятия Вячеслав Пронский.

В отношении операционных результатов деятельности он отметил, что год сложно назвать успешным.

"Если абстрагироваться от пандемии, мы полагаем, что не достигли поставленных в начале года задач. Однако если все же принять во внимание объективные факторы, с которыми столкнулась отрасль и наши заказчики в 2020 году, но при этом нам удалось достичь того, с чем подходим к наступающему году, то оптимизма становится явно больше", - сказал он.

Анализируя ситуацию в течение года, Пронский отметил, что в январе-июне завод существенно "недобрал" в сравнительно простых и быстрых заказах на изделия с минимальной мехобработкой (чаши шлаковые, ковши, изложницы, холодильные плиты доменных печей и т.д.), однако хорошо поработал над сложными, более требовательными с точки зрения конструкторских и технологических решений заказами.

"В итоге несмотря на пандемию коронавируса завод смог реализовать рекордно большое за последние 5 лет количество крупных проектов: в этом году планируем зачесть в актив 2 углезагрузочные машины, 3 вагоноопрокидывателя, 3 дробильно-фрезерные машины, 1 вагонотолкатель, 3 толкателя металлургических, 1 сталевоз, 2 чугуновоза и 11 шлаковозов", - отметил он.

В то же время, по словам директора по маркетингу, успеху в определенной степени способствовало то, что многие из этих заказов перешли на 2020 год из договоренностей 2019 года.

"В целом же в текущем году наши заказчики (98% наших заказов – для горно-металлургической отрасли) были не очень щедры на заказы, экономя и на капитальных инвестициях, и, где это было возможно, на операционных затратах. В свою очередь это объясняется мировым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, и рядом структурных проблем отрасли, в том числе избытком производственных мощностей в мире и чрезмерным влиянием на рынок китайских производителей стали", - пояснил Пронский.

Топ-менеджер также отметил, что в 2020 году ДТМ увидел рост заказов для добывающих предприятий (ГОКов и карьеров) – почти на треть, а также для предприятий, связанных с углем и энергетикой – на 400%. В то же время по коксохимзаводам, комбинатам черной и цветной металлургии заказы снизились на 8%, 20% и 74% соответственно.

Пронский рассказал, что из-за сокращения заказов в текущем году ДТМ столкнулся с необходимостью снижения цен на продукцию, особенно в первом полугодии.

"Снижение цен произошло из-за "голода" машиностроителей, когда заказы брались едва ли не любой ценой – лишь бы они были и была работа. В этой ситуации нас очень выручили сложные и наукоемкие заказы на машины и механизмы. Но в настоящее время мы видим некоторый рост цен на литье и запчасти", - отметил он.

Снижение цен в первую очередь коснулось изделий из стального и чугунного литья. В частности, в первом полугодии средняя цена запчастей к коксовым батареям (рамы, брони, двери) по сравнению с ценами 2019 года упала со 182 тыс. грн до 125 тыс. грн. (без НДС), а их доля в общей реализации составила 17% (против 18,4% в 2019 году).

Почти на 30% упала средняя цена на шлаковые чаши, при этом в первом полугодии было реализовано всего 30 штук, тогда как в 2019 году - 147 ед. (17% продаж).

"Но в ноябре-декабре мы наблюдаем существенный рост цен (по отдельным позициям до 40%) на основные приобретаемые нами сырьевые материалы: металлопрокат, лом стальной и чугунный, ферросплавы, формовочные материалы, а также на энергоносители. Все это неизбежно приведет к росту цен на продукцию машиностроителей. В результате уже в первой половине 2021 года мы прогнозируем, что цены догонят и даже обгонят цены начала 2020-го", - предполагает директор по маркетингу.

Помимо всего, отметил он, меры по противодействию распространения коронавируса "стоили" заводу около 1 млн грн в месяц.

"Что касается дальнейших локдаунов, мы не думаем, что они будут более "суровыми", чем этой весной, когда наше предприятие работало практически в обычном режиме. Да, было непривычно и тревожно, пришлось ввести широкий перечень мер, но сбоев в работе предприятия никаких не было. И не будет, надеемся", - резюмировал он.

ДТМ основан в 1914 году, имеет полный производственный цикл. Является ведущим производителем горно-металлургической продукции: оборудования для ГОКов, агломерационных, коксохимических, доменных и сталеплавильных производств.

Завод также является мировым лидером в производстве тюбингов для тоннелей метро и шахт.

По данным предприятия, в 2019 году оно нарастило чистый доход от реализации продукции на 51,3% по сравнению с 2018 годом – до 966,87 млн грн, и получило 20,43 млн грн убытка против чистой прибыли 59,24 млн грн.

В то же время в первом полугодии текущего года ДТМ получил чистую прибыль 31,14 млн грн против убытка 13,6 млн грн за тот же период 2019 года, а чистый доход вырос на 6,7% - до 506,2 млн грн.

"Днепротехсервис" - группа машиностроительных предприятий Украины, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и сервисном обслуживании оборудования, машин и оснастки, создании технологий для предприятий космической, авиационной, горно-обогатительной, металлургической, коксохимической, нефтегазовой и других отраслей. Принадлежит семье бизнесмена Алексея Зиновьева.