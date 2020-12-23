Украина должна отказаться от продажи древесины на аукционах во избежание остановки переработчиков после снятия моратория на экспорт - мнение

Украинское законодательство о рынке необработанной древесины с учетом решения арбитражной комиссии о незаконности моратория на ее экспорт должно быть урегулировано как можно скорее для обеспечения сырьем отечественных деревоперерабатывающих предприятий во избежание их остановки, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" деревообработчики.

"Решение арбитража о необходимости отмены моратория на экспорт необработанного леса, по крайней мере, экспорта в страны ЕС, приведет к неадекватному росту цен на лесосырье на внутреннем рынке и к простоям (вплоть до остановок) действующих производств, считает директор ООО "Украинcкие лесопилки" Дмитрий Боженюк.

По его словам, в настоящее время в Украине не существует избытка лесосырья - оно полностью потребляется внутренними переработчиками, которые испытывают острый дефицит деловой древесины.

"За короткое время действия моратория в Украине стремительно активизировалась внутренняя переработка, открылся ряд деревообрабатывающих предприятий: лесопилок, производителей фанеры, ОSB, ДСП, созданы тысячи рабочих мест. Отечественные производители испытывают острый дефицит деловой древесины, и даже на рынке топливных дров (которых было достаточно) ощущается дефицит, который только углубится при вводе в эксплуатацию новых инвестиционных проектов, активно реализуемых в Украине", - отмечает Боженюк.

По мнению руководителя компании, дефицит уже сейчас приводит к росту цен на лесосырье на внутреннем рынке и к простоям действующих производств, а при снятии запрета на экспорт даже при сегодняшних завышенных в Украине ценах на древесину все равно найдутся иностранные компании, которые будут готовы приобрести определенные объемы для вывоза на экспорт.

"И это только увеличит дефицит древесины на внутреннем рынке и, следовательно, приведет к уменьшению производства продукции с высокой добавленной стоимостью в Украине", - поясняет он.

Боженюк подчеркнул, что в ситуации, когда вот-вот откроется экспорт необработанного лесосырья, государство должно не допустить его экспорта, в первую очередь отказавшись от продажи сырья на электронных аукционах с неограниченным доступом покупателей.

"Сделать это возможно, в частности, путем заключения прямых договоров между отечественными производителями и государственными лесхозами, с их автоматической пролонгацией и возможностью корректировки цены в зависимости от рыночных обстоятельств. При наличии таких договоров весь ресурс сырья будет законтрактован отечественными переработчиками, и, соответственно, поставить на экспорт будет нечего", - отмечает он, ссылаясь на аналогичный опыт стран ЕС, в частности Польшу или Румынию.

Также Боженюк заметил, что, учитывая новые обстоятельства, с целью роста объема лесозаготовок должны быть сняты введенные ограничения на объемы рубок древесины в Украине.

Он добавил, что признание арбитражем законными ограничений на экспорт 2005 года, никоим образом не повлияет положительно на работу деревопереработчиков, поскольку эти ограничения касались только редких и ценных пород, которые нельзя экспортировать не только как сырье, но и как пиломатериалы.

По мнению генерального директора ООО "Кроноспан" Натальи Покинской, решение арбитража о том, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах должно быть прописано в законодательстве Украины и урегулировано с международным законодательством.

"Вопрос эффективного законодательного регулирования рынка необработанной древесины действительно назрел. Ведь уже более двух лет нет ни одного действующего нормативно-правового акта, который бы регулировал процедуру продажи древесины субъектам хозяйствования", - отметила она.

Покинская напомнила, что с 2019 года общество, профильные ассоциации и сообщества деревообработчиков обсуждают различные модели регулирования, наработав не менее четырех проектов законов, два из которых два месяца назад зарегистрированы в парламенте.

"Однако до сих пор нет сбалансированного текста законопроекта, который бы обеспечил регулирование рынка на принципах приоритетности развития собственной глубокой переработки, устойчивого использования лесных ресурсов, честной конкуренции. К наработке такого законопроекта должны быть привлечены реальные участники рынка", - подчеркнула директор компании.

"В целом мы уважаем наше соглашение об ассоциации с ЕС, но такое назойливое настаивание на снятии моратория показывает, что Евросоюз решительно заинтересован в вывозе украинского сырья и его переработки не в Украине. К сожалению, украинские чиновники и политики чаще заботятся, как понравиться зарубежным партнерам, чем о национальных интересах. В частности, формулировки проекта Закона о рынке древесины, который продвигается в Верховной Раде, в определенной степени, является тому подтверждением", - считает Боженюк.

Законопроект №4197-1, зарегистрированный в ВР 26 октября, предполагает, в частности, продажу древесины исключительно на аукционах. Кроме того, согласно формулировкам, участниками рынка, помимо переработчиков и покупателей древесины для потребностей, связанных с производством продукции из древесины, могут быть "другие покупатели".

Как сообщалось, Арбитражная комиссия по урегулированию споров, созданная в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, признала незаконным мораторий Украины на экспорт леса.

"Таким образом, Украина должна как можно быстрее отменить мораторий", - отмечается в сообщении представительства ЕС в Украине.

В решении также указано, что мораторий на экспорт древесины десяти определенных пород, который был введен в 2005 году, может быть частично обоснован исключениями в рамках защиты растительного мира.