Экономика

10:48 23.12.2020

Транзит грузов по Украине в 2021г восстановится до уровня 2019г - Криклий

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Транзит грузов по Украине в 2021г восстановится до уровня 2019г - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины ожидает, что в 2021 году объемы транзита грузов по территории Украины восстановятся до уровня 2019 года.

"Мы ждем возобновления, роста транзита. До уровня 2019 года мы точно должны восстановиться. Но чтобы он рос, нам необходимо, чтобы экономики стран, которые отправляют между собой товар, тоже развивались", - заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Министр также отметил, что пандемия в корне изменила коммуникации между странами.

"Наверное, наибольший позитив от коронавируса, если можно так выразиться, - мы перешли на более динамичные коммуникации, в том числе по вопросам создания цифровых транспортных коридоров. Если год назад вопрос о цифровых коридорах, о единых правилах перевозок и едином документе рассматривался как перспектива, к которой надо стремиться, то сейчас цифровизация – необходимость", - подчеркнул он.

По словам Криклия, только так страны, участвующие в транзитном сообщении Восток-Европа, смогут выстраивать альтернативные транспортные коридоры, которые будут развиваться за счет цифрового инструмента, обмена информацией и за счет взаимодействия всех участвующих в этих интермодальных перевозках операторов, чтобы в итоге стать конкурентными России.


Полный текст интервью с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием будет опубликован на сайте информационного агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #криклий #грузы #транзит
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