Минприроды предложит Раде в разы или десятки раз повысить штрафы за экологические нарушения

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов подготовило законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУАП) о значительном повышении штрафов в сфере экологии, сообщил министр Роман Абрамовский.

"У нас есть желание (…) существенно увеличить штрафы в рамках комплексной реформы КУАП в части экологических вопросов. (…) Где-то повышение будет ограничено индексацией, но почти по всем позициям планируем значительно увеличить штрафы - в несколько и даже в десятки раз", – сказал Абрамовский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он уточнил, что это касается прежде всего браконьерства, а также преступлений должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами.

Министр подчеркнул, что нынешние размеры штрафов в КУАП, "мягко говоря", являются незначительными, неэффективными, никого не пугают, а поэтому и не предупреждают правонарушения. Он напомнил, что в большинстве случаев размер штрафов не пересматривался с 1997 года и остается на очень низком уровне, например, в 17 или 32 грн.

По словам Абрамовского, соответствующий законопроект рассматривается в правовом комитете Рады.

"Мы дали концепцию, обоснование своей позиции, теперь согласовываем, по каким направлениям и насколько должны быть повышены штрафы", – разъяснил глава эковедомства.

"Очень рассчитываю, что в первом квартале следующего года этот законопроект будет принят как закон", – сказал министр.



Полностью интервью с министром экологии Романом Абрамовским будет обнародовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua