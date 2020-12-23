"Укроборонсервис" и катарская QTerminals будут сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия"

Дочернее предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт" – ГП "Укроборонсервис" и проектная компания катарского портового оператора QTerminals W.L.L. - ООО "Кьютерминалз Ольвия" в присутствии министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры во вторник вечером, стороны усиленно будут сотрудничать для надлежащего выполнения концессионного договора и дальнейшей эффективной и прибыльной деятельности порта.

"Специализированный морской порт "Ольвия" - наш второй концессионный проект, в рамках которого мы привлекли к работе ведущего мирового оператора - катарскую компанию QTerminals, управляющую крупнейшим торговым портом Катара – "Хамад" стоимостью более $7 млрд. Сегодня проектная компания концессионера ООО "Кьютерминалз Ольвия" и "Укроборонсервис" заключили первый меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках этой концессии, что является важным достижением переходного периода", - цитирует Криклия пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что среди прочего документ регулирует вопросы, связанные с общим пользованием инфраструктурными объектами, и поможет сторонам объединить усилия для развития стратегической инфраструктуры вокруг порта.

По его словам, ООО "Кьютерминалз Ольвия" и ГП "Укроборонсервис" вместе будут прилагать усилия для осуществления работ по реконструкции и дноуглублению, увеличению пропускной возможности подъездных автопутей и железной дороги, что ведут к порту. А Мининфраструктуры как концессиодатель предоставит постоянную поддержку концессионеру в вопросах налаживания сотрудничества в проекте концессии с другими государственными предприятиями.

Меморандум также предусматривает меры, направленные на сотрудничество сторон с органами местного самоуправления и органами государственной власти Николаевской области, государственными предприятиями и ведомствами в целях обеспечения устойчивого развития, а также инвестиционной привлекательности региона, в котором осуществляется проект.

Как сообщалось, договор о сдаче в концессию морского специализированного порта "Ольвия" (Николаев) подписали Мининфраструктуры и QTerminals W.L.L. 20 августа 2020 года.

Концессионер МТП "Ольвия" - компания QTerminals - планирует создать на его основе экспортный зерновой хаб.

В 2020 году в рамках проекта катарская компания намерена вложить $9,2 млн в планирование и проектирование новых терминалов, получение необходимых документов и начало инфраструктурной модернизации; в 2021 году - инвестировать $31,3 млн, в том числе в новые краны, складскую инфраструктуру и причальные мощности. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать $142 млн в данный проект.

QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара "Хамад" стоимостью более $7млрд. В 2019 году обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем обработали все портовые операторы Украины.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии порта составляет 1,53 км (семь причалов), что позволяет принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.