Нацбанк Грузии прогнозирует на 2021-2023гг инфляцию близкой к целевому уровню в 3%

Инфляция в Грузии в среднесрочной перспективе будет близкой к целевому уровню - в пределах 3%, прогнозирует Национальный банк Грузии.

"Согласно базовому сценарию, инфляция останется выше целевого показателя в первом квартале 2021 года, упадет ниже этого показателя во втором квартале и будет близкой к целевому уровню в среднесрочной перспективе", - сказал президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе, представляя во вторник в парламенте "Основные направления денежно-кредитной и валютной политики на 2021-2023 годы".

Регулятор прогнозирует, что реальный ВВП в 2020 году снизится на 5%, однако ожидает, что на фоне фискального стимулирования и кредитной активности он вырастет в 2021 году на 5%, в основном за счет потребления и инвестиций.

Наряду с основным макроэкономическим прогнозом глава Нацбанка ознакомил депутатов и с альтернативным сценарием, предполагающим более серьезный и продолжительный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.

"Это может быть связано с затягиванием процесса вакцинации и/или нежеланием путешествовать за границу из-за страха перед вирусом. В этой связи заслуживает внимания появление в нескольких странах нового штамма COVID-19, который распространяется быстрее существующего вируса", - сказал Гвенетадзе.

По его словам, согласно этому сценарию, задержка с доступностью вакцины продлит ограничение движения между странами, и это еще больше скажется на мировом туризме, что усугубит экономический кризис в Грузии.

Глава Нацбанка считает, что в случае, если экономика будет развиваться по этому сценарию, инфляция ускорится по сравнению с базовым сценарием и будет в среднем на 2 процентных пункта выше. В ответ на это монетарная политика будет ужесточена по сравнению с базовым прогнозом, чтобы приблизить инфляцию к целевому уровню. "А после снижения инфляции денежно-кредитная политика в среднесрочной перспективе продолжит ослабление, и в результате соответствующего реагирования монетарной политики инфляция на прогнозируемом горизонте вернется к целевому уровню 3%", - сказал Гвенетадзе.

Как сообщалось, инфляция в Грузии в январе-сентябре 2020 года составила 1,7%, за год - 3,8%. Целевой показатель инфляции на текущий год, а также на последующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. В обновленный в июне госбюджет Грузии на 2020 год инфляция заложена в пределах 3,5% (ранее ожидалось на уровне 3%).

В 2019 году потребительские цены в Грузии выросли на 7% (целевой показатель инфляции был определен Нацбанком на уровне 3%) после роста на 1,5% в 2018 году.