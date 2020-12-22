Взаиморасчет между правительством, "Нафтогазом" и "Укрнафтой" завершен - НАК

Взаимные расчеты между госбюджетом, "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укрнафта" завершены, сообщила пресс-служба НАК во вторник.

По ее данным, министерство энергетики Украины заплатило "Нафтогазу" компенсацию 32,2 млрд грн за поставки импортированного газа в течение 2015-2019 годов в рамках ПСО. В течение этого периода "Нафтогаз" продавал газ по регулируемой цене, ниже рыночной, для нужд населения, бюджетных и религиозных организаций.

"Нафтогаз" признал эту компенсацию своей прибылью и оплатил 6,4 млрд грн налога на прибыль. Также группа заплатила "Укрнафте" компенсацию за газ добычи 2006 года включительно с суммой в 12,5 млрд грн и осуществила предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет. Фактические поставки газа также будут означать налогооблагаемую прибыль для "Укрнафты" в этот период.

"Укрнафта" осуществила ряд налоговых платежей в государственный бюджет: 3,3 млрд грн налога налога на прибыль, 3,9 млрд грн НДС с суммы предоплаты за газ и 28,9 млрд грн за просроченные налоговые обязательства, включая штрафы и пеню.

"Я рад сообщить, что мы нашли решение относительно получения компенсации за импортированный газ, поставленный в рамках ПСО с 2015 по 2019 годы, а также уплаты значительных налоговых долгов, и добавили более 10 млрд грн в государственный бюджет. Это прекрасный пример эффективной, слаженной работы правительства, "Нафтогаза" и менеджмента "Укрнафты" в интересах государства", - отметил финансовый директор группы Петер ван Дрил.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 ноября приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год, предусматривающего финансовое оздоровление "Укрнафты" путем взаимозачета с "Нафтогазом" и госбюджетом.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что после осуществления взаиморасчетов группа намерена провести с миноритарными акционерами "Укрнафты" переговоры по разделению активов компании. По его словам, без разделения активов "Укрнафты" группа не сможет выйти на IPO, как это предполагает утвержденная в октябре 2020 года политика собственности "Нафтогаза".

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяная и 162 газовых скважины, компании принадлежит 537 АЗС.