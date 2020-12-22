Экономика

16:44 22.12.2020

Минрегион предлагает объединить ранее созданные органы градостроительного контроля

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Минрегион предлагает объединить ранее созданные органы градостроительного контроля

Министерство развития громад и территорий Украины предлагает правительству объединить в одно ведомство ранее созданные органы в сфере градостроительного контроля - Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства.

"Разработано и подано на рассмотрение Кабинета министров постановление о том, что на переходный период продолжается ликвидация ГАСИ (…) работая ориентировочно около двух месяцев, до конца зимы. В то же время, если проект постановления сегодня будет позитивно рассмотрен, то Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба будут объединены в одну структуру, рабочее название на сегодня – Государственная инспекция градостроительного контроля", – рассказал в ходе "круглого" стола "Реформа ГАСИ: новая концепция" во вторник первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Лозинский.

По его словам, новый орган будет осуществлять, в том числе функции, ранее возложенные на ГАСИ, для регулирования отрасли в переходной период, как минимум, до начала весны. Он предположил, что соответствующее постановление может быть рассмотрено и принято правительством во вторник.

Кроме того, необходима доработка предложенного Верховной Раде законопроекта о реформе отрасли архстройконтроля, так как, на взгляд Лозинского, текущий вариант вряд ли получит поддержку народных депутатов.

Так, новая концепция законопроекта предполагает, что регистрация объектов класса СС1 будет осуществляться, как органами местного самоуправления и через Единую е-систему, так и нотариусами. Контроль за объектами СС1, СС2 и СС3 (жилая застройка) и введение их в эксплуатацию будет осуществляться третьими лицами-частными юридическими лицами, аккредитованными министерством.

"Эти структуры – это фактически технадзор, который сопровождает объект от начала строительства до его завершения. Если представитель этой структуры подписал каждый этап, то объект автоматически вводится в эксплуатацию", – пояснил Лозинский.

При этом объекты класса СС3 повышенной категории опасности будут вводиться в эксплуатацию и контролироваться новосозданным органом – Государственной инспекцией градостроительного контроля.

В полномочия органов местного самоуправления также войдет контроль над незаконным строительством на местах, что предполагается постановлением №553, принятие которого также ожидается во вторник.

"Надзор министерство будет осуществлять за всеми субъектами, обеспечивающими контроль, то есть и за государственной структурой, и за юридическими лицами, и за органами местного самоуправления", – отметил заместитель министра.

Как сообщалось, в марте-2020 Кабмин принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Кроме того, в июле в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3875, закрепляющий разделение разрешительных и контрольных функций ГАСИ между новосозданными органами исполнительной власти – Государственной сервисной службой градостроительства и Государственной инспекции градостроительства.

Теги: #контроль #объединение #минрегион
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