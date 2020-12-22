В Раде призывают Кабмин ответственно вести переговоры с ЕС по Green Deal

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский призывает правительство ответственно вести переговоры с Евросоюзом в рамках инициативы Green Deal.

"Учитывая вызовы, которые уже в следующем году появятся перед Украиной в связи с Европейским зеленым курсом, я призываю правительство (…) проводить широкие консультации с бизнесом и парламентом, перед тем как брать на себя какие-либо обязательства - обязательства будет брать правительство, а исполнять бизнес. Все должны понимать, какой груз нам достанется", - сказал народный депутат на заседании комитета ВР во вторник.

При этом он также призвал правительство осуществить и представить моделирование экономических последствий тех сценариев, которые рассматриваются в переговорах с ЕС по "зеленому курсу": "Никто не сможет перестроить большой завод за день, и даже за год, нужно прогнозируемое время".

Парламентарий также призвал Кабмин как можно быстрее вводить реальные стимулы экологической модернизации для украинских предприятий.

По его словам, Евросоюз поставил целью достичь к 2050 году углеродной нейтральности. Это потребует беспрецедентных мер по модернизации реального сектора экономики, а по сути - новой промышленности, часть заводов придется закрыть и построить другие.

Кисилевский напомнил, что средний уровень выбросов СО2 в металлургии в Украине – 2000 кг на тонну стали (в мартене - около 2500 кг на тонну стали, при кислородно-конверторной технологии – 1-2 тыс. кг на тонну стали, электрометаллургической - 80-350 кг на тонну стали), в ЕС – около 1300 кг на тонну стали, а цель – 250 кг СО2 на тонну стали.

ЕС планирует беспрецедентную государственную поддержку в виде финансовых дотаций и новой волны протекционизма под экологическими лозунгами. Ожидается введение ограничения импорта, которые будут мотивированы экологическими нормами. Утвержден план, который предусматривает привлечение EUR1 триллион инвестиций в 2021-2030 годах, 64% из них - государственные средства. В США называют сумму в $2 трлн на программы экологической модернизации.

"Поэтому украинское правительство, одновременно с обязательствами экологического характера, должно предложить пакет стимулов, чтобы хотя бы немного приблизить условия для украинской промышленности к тем, которые будут у их европейских конкурентов", - убежден нардеп.

При этом он считает, что сегодня единственным стимулом снижать выбросы до европейских целевых значений является норма о "зеленой" электрометаллургии, которую отстаивает автор законопроекта.

"Ее суть заключается в том, что те металлургические заводы, которые снизят свой уровень выбросов СО2 до значений ЕС - а это заводы, которые построят самую чистую из существующих электрометаллургическую технологию (и будут отвечать целям ЕС к 2050 году), - будут иметь несколько ниже тариф на электроэнергию. Где-то на 5%. Соответственно, кто имеет высокие выбросы, будут платить больше, а кто снизил выбросы, будут платить меньше", - отметил Кисилевский, подчеркнув, что украинское государство, по примеру ЕС и США, должно это поддерживать.

В свою очередь парламентарий констатировал, что с момента принятия данного закона этот стимул еще никто не получил, потому что правительство до сих пор не смогло разработать соответствующие документы.

"Инициированная мною норма о "зеленой" электрометаллургии - единственная в украинском законодательстве норма, непосредственно связанная с Европейским зеленым курсом", - резюмировал нардеп.

Ранее Кисилевский заявлял, что правительство, прежде чем брать на себя новые обязательства, должно провести широкие консультациям с бизнесом и парламентом и предложить пакет стимулов, в первую очередь финансовых.

Как сообщалось, министр-советник Представительства ЕС в Украине Торстен Воллерт отмечал, что пути решения проблемы выбросов углекислого газа в атмосферу Евросоюз уже обсуждает вместе с Украиной, подчеркнув, что "Украина – это самый первый партнер ЕС, не являющийся его членом, где ведется такой диалог и где это обсуждается".

В свою очередь директор секретариата Энергосообщества Януш Копач (Janez Kopač) отмечал, что ЕС и Энергосообщество могут согласиться с постепенным, растянутым на 15-20 лет, выходом Украины на европейский уровень цен на углеродные выбросы и ее интеграцию в систему их торговли EU-ETS, но Украина должна начать этот процесс как можно скорее.

"Мы поддерживаем постепенный подход, но он должен начаться сейчас. Он не должен откладываться, откладываться и откладываться. Если мы не начнем поэтапный подход сейчас, то мы не сможем достичь финальной цели", – сказал он.

Копач привел в пример выполнение обязательных для членов Энергосообщества требований Директивы ЕС по промышленным выбросам в части угольных ТЭС, которая устанавливала срок их сокращения до 2018 года. По его словам, для Украины он был продолжен до 2023 года, но за пять лет с момента принятия решения о таком продлении в стране не была начата реновация, модернизация или трансформация, а решался вопрос "кто за это будет платить".

Директор секретариата ЭС напомнил, что со следующего года в Украине вступает в силу закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", принятый в рамках исполнения Соглашения об ассоциации с ЕС и предполагающий создание национальной системы торговли углеродными выбросами, и призвал как можно быстрее запустить ее.

Копач также сообщил, что Энергосообщество анализирует различные сценарии, и один из них предполагает вывод цен на выбросы на европейский уровень к 2040 году. По его словам, в настоящее время в EU-ETS стоимость выбросов несколько упала из-за эпидемии COVID и составляет около EUR25 за тонну.

Директор секретариата ЭС также напомнил, что в Украине действует лишь налог на углеродные выбросы в EUR0,3 за тонну, что в 100 раз ниже европейского уровня и является неприемлемым. По его словам, такое повышение стоимости углеродных выбросов в Украине может существенно затронуть такие отрасли как цемент, производство стали, стекла – все, имеющие высокий углеродный взнос при производстве.

В качестве примера он привел Бурштынский энергоостров, стоимость экспорта электроэнергии которого составляет около EUR30 за 1 МВт-час, однако если придется добавить EUR25, то цена составит EUR55.

Копач также указал, что пока Украина демонстрирует в отдельных аспектах обратный декарбонизации процесс: прямые субсидии из госбюджета шахтам и на угольную генерацию выросли примерно до EUR480 млн евро с EUR275 млн годом ранее. Директор секретариата ЭС считает, что вся эта помощь или большая ее часть не соответствует критерию госпомощи, однако это должен оценить Антимонопольный комитет Украины.