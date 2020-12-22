Экономика

15:40 22.12.2020

СЕО катарской QTerminals заявил о готовности подписать меморандум о сотрудничестве с "Укроборонсервисом"

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СЕО катарской QTerminals заявил о готовности подписать меморандум о сотрудничестве с "Укроборонсервисом"

Генеральный директор катарской компании QTerminals Невилл Биссет заявил о готовности подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с "Укроборонсервисом", сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины во вторник.

Согласно сообщению, об этом он заявил на встрече с главой ведомства Владиславом Криклием в ходе обсуждения текущего состояния переходного периода по проекту концессии специализированного морпорта "Ольвия", концессионером которого является QTerminals.

"Владислав Криклий сообщил о готовности подписать договор о предоставлении услуг независимого инженера касательно порта "Ольвия" сразу после завершения всех согласовательных процедур внутри министерства. В свою очередь, Невилл Биссет заявил о готовности подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с "Укроборонсервисом". Вместе с этим проходит обсуждение подготовки общего меморандума между QTerminals и АО "Укрзализныця", - указано в сообщении.

Стороны также обсудили содержание и основные положения прямого договора касательно проекта концессии в порту "Ольвия".

Как сообщалось, договор о сдаче в концессию морского специализированного порта "Ольвия" (Николаев) подписали Мининфраструктуры QTerminals W.L.L. 20 августа 2020 года.

Концессионер МТП "Ольвия" - компания QTerminals - планирует создать на его основе экспортный зерновой хаб.

В 2020 году в рамках проекта катарская компания намерена вложить $9,2 млн в планирование и проектирование новых терминалов, получение необходимых документов и начало инфраструктурной модернизации; в 2021 году - инвестировать $31,3 млн, в том числе в новые краны, складскую инфраструктуру и причальные мощности. В целом катарская компания до 2024 года намерена инвестировать $142 млн в данный проект.

QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара "Хамад" стоимостью более $7млрд. В 2019 году обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем обработали все портовые операторы Украины.

Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском каналу (БДЛК).

Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.

Глубины и протяженность причальной линии порта составляет 1,53 км (семь причалов), что позволяет принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.

 

Теги: #qterminals #укроборонсервис
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