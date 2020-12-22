Экономика

14:50 22.12.2020

"Газпром" увеличивает покупку дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь по мере снижения долгосрочной брони

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"Газпром" увеличивает покупку дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь по мере снижения долгосрочной брони

 "Газпром" увеличил в четыре раза заказ дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года, свидетельствуют данные аукционной платформы Regional Booking Platform.

В точке входа "Суджа" (через нее на сегодня проходит 86% российского транзита, остальное - через ГИС "Сохрановка") на границе России и Украины (на границе Курской и Сумской области) на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. м.

На декабрь 2020 было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь - 10,27 млн кубов, октябрь - 4,52 млн кубометров.

Как сообщалось, "Газпром" забронировал транзитные мощности газотранспортной системы Украины на 2020 год на 65 млрд куб. м, а на 2021-2024 год - по 40 млрд куб.

С 1 января по 20 декабря "Газпром" прокачал через Украину 54,087 млрд куб. м газа, за весь 2020 год может транзитировать 56 млрд куб. м.

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон на своей странице в Facebook прокомментировал, что "изначально для транзита на 2021 год были забронированы мощности из расчета 40 млрд куб. м в год (113 млн куб. м в день), но вероятно этих объёмов недостаточно из-за проблем с запуском "Северного потока 2" и "Турецкого потока 2".

"Мы регулярно проводим аукционы на годовые, квартальные, месячные и дневные мощности - это требование европейского газового законодательства, которое мы внедрили в Украине. Больше нет необходимости в межправительственных переговорах и т.д.", - добавил украинский газовик.

 

Теги: #мощности #газпром
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