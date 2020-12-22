Экономика

14:28 22.12.2020

УСГ выплатила $1,133 млн за поврежденный в результате взрыва в Бейруте груз зерна

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УСГ выплатила $1,133 млн за поврежденный в результате взрыва в Бейруте груз зерна

СК "Украинская страховая группа" (УСГ, Киев) выплатила страховое возмещение в размере $1,333 млн за груз зерна, поврежденный вследствие взрыва в порту столицы Ливана Бейруте 4 августа 2020 года.

В пресс-релизе на сайте компании уточняется, что взрывная волна распространилась на 10 км от места взрыва. В результате этого были повреждены здания, автомобили, выведен из строя главный порт Бейрута, через который проходит 60% всего ливанского импорта.

В числе прочего был также уничтожен застрахованный в УСГ груз пшеницы, находящийся в порту. Согласно договору страхования, груз был застрахован от всех рисков.

СК "Украинская страховая группа" - компания со 100%-ным иностранным капиталом. Работает на украинском рынке классического страхования с 2000 года. Входит в состав одной из крупных мировых страховых групп, лидера рынка Центральной и Восточной Европы - Vienna Insurance.

Теги: #бейрут #груз #усг #возмещение
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