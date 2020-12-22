Экономика

12:20 22.12.2020

"ДТЭК Нефтегаз" в ближайшие год-два начнет добывать нефть и намерен расширяться за счет участия в аукционах и приобретений

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"ДТЭК Нефтегаз" в ближайшие год-два начнет добывать нефть и намерен расширяться за счет участия в аукционах и приобретений

 "ДТЭК Нефтегаз" в ближайшие пару лет начнет добывать не только природный газ, но и нефть, сообщил генеральный директор компании Максим Тимченко.

"Мы видим, что в ближайший год, может быть два, ДТЭК начнет добывать нефть в Украине", - сказал он в ходе презентации стратегии компании до 2030 года во вторник.

По его словам, ДТЭК достаточно активно расширяет портфель лицензионных углеводородных участков как через участие в аукционах, так и путем покупки частных компаний, которые владеют специальными разрешениями на недропользование.

Как сообщалось, "ДТЭК Нефтегаз" в 2019 году увеличил добычу природного газа на 0,7% по сравнению с 2018 годом – до 1,66 млрд куб. м.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

 

Теги: #дтэк_нафтогаз
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