Экономика

11:45 22.12.2020

ДТЭК ожидает в 2023 запуска в Украине системы торговли выбросами и присоединения энергосистемы страны к европейской

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ДТЭК ожидает в 2023 запуска в Украине системы торговли выбросами и присоединения энергосистемы страны к европейской

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко надеется, что в 2023 году в Украине состоится запуск системы торговли выбросами.

"Все больше и больше требований со стороны наших европейских партнеров привести систему торговли выбросов. (...) Эти элементы, я надеюсь, у нас появятся в 2023 году. Я рад, что у нас сегодня идет диалог с министерствами и нашими европейскими партнерами как сделать правильные движения и решения, дабы Украина выполнила свои обязательства по сокращению выбросов", – сказал он в ходе презентации стратегии компании до 2030 года во вторник.

По словам Тимченко, выполнение Национального плана по сокращению выбросов – это важнейшее обязательство, которое на себя взяла Украина.

"Они (требования – ИФ) достаточно жесткие, они требуют огромных финансовых инвестиций. И я считаю, что должен быть диалог внутри и должен быть правильный баланс между финансовыми инвестициями, сегодняшним развитием технологий и социальными последствиями с точки зрения выполнения этих требований", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК.

Теги: #выбросы #торговля #дтэк
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