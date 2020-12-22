Экономика

11:29 22.12.2020

Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

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Philip Morris подал иск к Украине в международный инвестиционный арбитраж из-за штрафа АМКУ

Компании Philip Morris International (PMI) подали иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с несправедливым, по их мнению, решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора "Тедис", сообщается в пресс-релизе PMI во вторник.

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", – цитируется в релизе генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Костас Салварас.

Согласно ему, иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

Теги: #philip_morris #иск #амку
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