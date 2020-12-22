Экономика

10:57 22.12.2020

Количество скачиваний сервиса заказа такси Bolt в Украине в 2020 достигло 3 млн - компания

2 мин читать
Количество скачиваний сервиса заказа такси Bolt в Украине в 2020 достигло 3 млн - компания

Количество скачиваний сервиса по вызову такси Bolt (ранее - Taxify) в Украине в 2020 году достигло 3 млн, а клиентами Bolt в корпоративном сегменте в уходящем году стали более 250 компаний.

Как сообщила пресс-служба сервиса во вторник, во время карантина Bolt осуществила более 125 тыс. перевозок медработников на сумму более 23 млн грн. Кроме того, была реализована совместная инициатива с Офисом президента Украины по перевозке учителей в рамках проекта "Всеукраинской школы онлайн" на место, где они проводили занятия со школьниками.

Кроме того, сервис предоставил следующую статистику за 2020 год: самая длительная поездка в такси - 315 км в авто; самая короткая поездка - 1 минута и 6 секунд, 180 метров; самые большие чаевые, оставленные водителю - 1053 грн; самый активный водитель совершил 7753 поездок; наибольшее количество друзей, приглашенных в приложение Bolt - 7328; самая популярная категория 2020 - Isolated; самая длинная поездка на самокате - 297 минут.

"2020 год оказался непредсказуемым, местами довольно непростым. Однако приобретенный ранее опыт, успешные наработки предыдущих периодов и креативный подход к ведению бизнеса помогли нам развиваться в такое непростое для многих время. Мы реализовали ряд социально важных проектов, направленных на поддержку врачей и учителей. Считаю, что именно это является главной миссией любого ответственного бизнеса, предпринимателей в целом: быть в нужном месте в нужное время, когда людям необходимы твои услуги и новые решения. И теперь нам есть что отпраздновать, а после Нового года наших пользователей обязательно будут ждать новые сервисы и инновации в области безопасности и качества услуг", - цитирует пресс-служба операционного директора Bolt в Украине Сергея Павлика.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Виннице.

Теги: #bolt
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:36 29.10.2020
Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

Bolt запускает сервис доставки еды Bolt Food в Киеве

10:51 10.08.2020
У Киева нет оснований требовать разрешений на запуск проката электросамокатов из-за отсутствия законодательной базы - Bolt

У Киева нет оснований требовать разрешений на запуск проката электросамокатов из-за отсутствия законодательной базы - Bolt

13:34 08.08.2020
Кличко призвал Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов

Кличко призвал Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов

10:48 28.04.2020
Bolt будет бесплатно возить учителей "Всеукраинской школы онлайн" к локациям для проведения занятий

Bolt будет бесплатно возить учителей "Всеукраинской школы онлайн" к локациям для проведения занятий

11:37 25.03.2020
Bolt будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники "Охматдет"

Bolt будет предоставлять бесплатные поездки всему медперсоналу клиники "Охматдет"

11:12 23.03.2020
Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

Bolt намерен провести дезинфекцию авто, водителей, закупает средства защиты от вирусов

18:30 17.03.2020
Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

Bolt намерен контролировать рост цен на свои услуги во время карантина в Украине, призывает другие сервисы присоединится к инициативе

10:32 04.02.2020
Bolt запускает услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове, Одессе

Bolt запускает услуги Pets и Delivery во Львове, Харькове, Одессе

11:51 21.11.2019
Bolt запускает в Украине прокат электросамокатов

Bolt запускает в Украине прокат электросамокатов

11:50 24.10.2019
Bolt запускает в Украине услугу курьерской доставки водителем

Bolt запускает в Украине услугу курьерской доставки водителем

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

Кабмин выделил Минюсту 103 млн грн из "ковидного фонда" из-за проигрыша международного арбитража вкладчикам Кредитпромбанка

НБУ видит риск недовыполнения плана по доходам в госбюджете-2021

ПОСЛЕДНЕЕ

ДТЭК заявляет об амбиции стать лидером декарбонизации в Украине

Минстратегпром договорилось о закупке трех Toyota Camry на 2,7 млн грн

"Интергал-Буд" продает около 50% квартир с типовыми дизайнерскими ремонтами

Украинский производитель дрожжей "Энзим" построит новый завод за счет кредита ЕБРР EUR10 млн

"Интергал-Буд" планирует перезапустить гостиницу "Санкт-Петербург" в формате апарт-отеля осенью 2021

"Интергал-Буд" планирует запустить 11 новых проектов в 2021 году

"Энергоатом" реализовал на аукционе на УЭБ рекордные 13,3 млн МВт-ч или 17,7% прогнозной выработки компанией электроэнергии в 2021 г

НБУ продлил на два месяца льготную реструктуризацию долгов производителей "зеленой" э/э

Нацбанк рекомендовал банкам реструктуризацию для страдающих от карантина должников до конца апреля-мая

Первый замглавы Минэнерго Буславец написала заявление об отставке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА