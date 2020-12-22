Количество скачиваний сервиса заказа такси Bolt в Украине в 2020 достигло 3 млн - компания

Количество скачиваний сервиса по вызову такси Bolt (ранее - Taxify) в Украине в 2020 году достигло 3 млн, а клиентами Bolt в корпоративном сегменте в уходящем году стали более 250 компаний.

Как сообщила пресс-служба сервиса во вторник, во время карантина Bolt осуществила более 125 тыс. перевозок медработников на сумму более 23 млн грн. Кроме того, была реализована совместная инициатива с Офисом президента Украины по перевозке учителей в рамках проекта "Всеукраинской школы онлайн" на место, где они проводили занятия со школьниками.

Кроме того, сервис предоставил следующую статистику за 2020 год: самая длительная поездка в такси - 315 км в авто; самая короткая поездка - 1 минута и 6 секунд, 180 метров; самые большие чаевые, оставленные водителю - 1053 грн; самый активный водитель совершил 7753 поездок; наибольшее количество друзей, приглашенных в приложение Bolt - 7328; самая популярная категория 2020 - Isolated; самая длинная поездка на самокате - 297 минут.

"2020 год оказался непредсказуемым, местами довольно непростым. Однако приобретенный ранее опыт, успешные наработки предыдущих периодов и креативный подход к ведению бизнеса помогли нам развиваться в такое непростое для многих время. Мы реализовали ряд социально важных проектов, направленных на поддержку врачей и учителей. Считаю, что именно это является главной миссией любого ответственного бизнеса, предпринимателей в целом: быть в нужном месте в нужное время, когда людям необходимы твои услуги и новые решения. И теперь нам есть что отпраздновать, а после Нового года наших пользователей обязательно будут ждать новые сервисы и инновации в области безопасности и качества услуг", - цитирует пресс-служба операционного директора Bolt в Украине Сергея Павлика.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Виннице.