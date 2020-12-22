Минстратегпром договорилось о закупке трех Toyota Camry на 2,7 млн грн

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины договорилось с ООО "Артмотор" о закупке трех автомобилей Toyota Camry на 2 698,8 тыс. грн

Согласно договору от 21 декабря 2020 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера Минстратегпром закупило три автомобиля Toyota Camry 2.494L 2020 года выпуска по 899,6 тыс. грн каждый.

Отмечается, что автомобили будут поставлены в комплектации "Комфорт". Один автомобиль в черном цвете, два других – в коричневом.